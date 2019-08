M5S-Pd, totoministri: per l’Economia Gualtieri o Barca, Gabrielli all’Interno

LEGGI ANCHE / Governo M5S-Pd: favorevoli gli elettori, scettici i militanti

Il M5s insiste per tenere alla Giustizia Alfonso Bonafede, mentre nel caso in cui, come sembra, Di Maio si trasferisca alla Difesa al Lavoro potrebbe andare l’attuale capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio. Ma in casa renziana si fa il nome di Delrio anche come commissario Ue, nomina per cui restano comunque forti le quotazioni dell’ex premier Enrico Letta. Della minoranza del partito resta in corsa Lorenzo Guerini, che lascerebbe il Copasir all’opposizione per avere la delega ai Servizi ora nelle mani di Conte.

Quanto a Matteo Renzi, conferma che non farà parte del governo e dice ai suoi che si comporterà come si fa «con un governo amico». Tuttavia molti nel Pd stanno pressando Zingaretti affinché anche i renziani più vicini all’ex premier siano coinvolti nel governo: in questo modo - è il ragionamento - Renzi avrebbe più difficoltà a creare un partito suo uscendo dal Pd o comunque a mettere in difficoltà il governo. Si fanno tra gli altri (oltre a Rosato, Delrio e Guerini) anche i nomi di Anna Ascani, Teresa Bellanova e Simona Malpezzi. Ma da parte renziana si ribatte che l’eventuale entrata nel governo dei renziani deve essere proporzionata alla loro forza nei gruppi parlamentari (sono in maggioranza): almeno tre ministeri o niente. Insomma, da giovedì - quando Conte avrà l’incarico - la partita dei ministeri non sarà solo tra M5s e Pd ma anche interna ai demcoratici.