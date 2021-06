M5S, perché la mossa di Conte lascia Grillo senza scampo

L’ascesa del premier con la pochette

Solo che non ha tenuto in considerazione un dettaglio: l’ambizione e la determinazione di Conte. L’ex premier certamente ha potuto far leva su una serie di episodi fortunati: l’ascesa dei Cinquestelle, la conoscenza universitaria con Alfonso Bonafede che lo portò da Grillo, il suo anonimato rassicurante per Salvini e Di Maio, il Papeete del leader della Lega e il Covid, che gli ha messo sul capo l’aureola del salvatore in diretta Tv. Ma tutte queste circostanze non bastano a spiegare l’ascesa del premier con la pochette.

Prendere o lasciare

Adesso non si può più tornare indietro. E questo lo sa Grillo e lo sa Conte. È la ragione per cui l’ex presidente del Consiglio si è presentato in pubblico con quel prendere o lasciare. Quel rinfacciare al Garante di essere un «padre padrone», dicendogli in faccia che è giunta l’ora di farsi da parte. È vero, anche Grillo non era stato tenero la settimana precedente. Ma il comico - che come dice Gianni Morandi non fa più tanto ridere - aveva parlato in un’asseblea di deputati, non davanti ai giornalisti.

Il Movimento è già altro

La scelta di Conte è di quelle che non lasciano vie di fuga. Grillo o accetta il passaggio di consegne lasciando che il premier trasforni il «non-Statuto» in un partito oppure M5s deflagra perché il drappello di parlamentari pronti a seguire l’ex premier è numeroso.C’è chi dice che il Fondatore punterà a un match ai punti. A colpire al corpo senza scoprirsi. Ma a quale fine? Il Movimento è già altro. Anche se non si capisce cosa.