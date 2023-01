M5s propone in Sardegna il superbonus regionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un emendamento alla Finanziaria della Sardegna, in discussione in Consiglio, per regionalizzare il Superbonus 110% e superare gli intoppi con cui deve fare i conti la misura nazionale in seguito alle modifiche del governo Meloni.

La proposta dei 5S

La proposta arriva dai consiglieri regionali del Movimento 5 stelle (che alla Regione siedono sui banchi dell’opposizione). Alessandro Solinas, Michele Ciusa, Desirè Manca e Roberto Li Gioi. «Il Gruppo M5s in Consiglio regionale, come primo gruppo consiliare in Italia, ha presentato una misura, elaborata in collaborazione con i vertici nazionali, contenuta in un emendamento alla legge Finanziaria attualmente in discussione che sviluppa varie soluzioni - annunciano i consiglieri regionali-: l’acquisto dei crediti d’imposta legati al Superbonus, la costruzione di una piattaforma informatica per monitorare i crediti fiscali e mettere in contatto domanda e offerta dei crediti stessi, l’istituzione di un Fondo di garanzia per favorire credito bancario alle aziende che hanno crediti fiscali bloccati nei cassetti».

Obiettivo superare i problemi

Soluzioni che dovrebbero ovviare le diverse difficoltà legate oggi alla misura e con cui devono fare i conti migliaia di proprietari di immobili.

Regione protagonista

«In questo modo - sottolineano - la Regione assumerebbe un ruolo fondamentale nel favorire il protrarsi degli innegabili effetti positivi che il Superbonus ha generato e potrà ancora generare».

Usare fondi europei

Non è comunque tutto, perché l’attenzione e la proposta dei consiglieri regionali pentastellati va oltre e guarda alle risorse erogate dall’Europa. Una delle proposte è quella di «utilizzare risorse derivanti da fondi europei per costruire, strutturandoli al meglio, incentivi regionali diretti alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici».