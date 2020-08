M5s, Rousseau: «sì» a mandato zero e allenze locali. Zingaretti: «Molto positivo». Di Maio: «Oggi inizia nuova era». Raggi: «Non fermare rivoluzione»

Raggi, momento riscatto, non fermare rivoluzione

«Questo è il momento del riscatto», ha scritto Raggi in un post sul Fb ribadendo al sua candidatura ed elencando quanto fatto in una sorta di manifesto per la campagna elettorale. «È necessaria tanta determinazione per andare avanti perché molti vogliono bloccare questo cambiamento e tornare al passato, all'immobilismo, a decenni di abbandono, ai favori ai soliti noti. La rivoluzione non si ferma. Coraggio. Andiamo avanti. Insieme completiamo il percorso che abbiamo iniziato per far rinascere Roma. Un'altra scelta. #ATestaAlta #Insieme», ha concluso la sindaca della capitale.

Casaleggio, iscritti organo decisionale Movimento

«Sono contento della grande partecipazione degli iscritti a questo voto». Così l'animatore di Rousseau, Davide Casaleggio, in un post in cui ha ricordato che «ll MoVimento in questi anni ha sempre dimostrato che le decisioni si prendono tutti assieme. Il vero organo collegiale decisionale del movimento sono sempre stati gli iscritti ed é sempre stata la grande differenza dalle altre forze politiche».