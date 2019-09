M5s, su Rousseau ai voti il patto civico per l’Umbria È la sindaca di Assisi Stefania Proietti la candidata presidente del patto civico sponsorizzato dal M5s in Umbria. I Cinque Stelle hanno risposto picche al nome proposto dai democratici, il presidente di Confcooperative Umbria Andrea Fora di Andrea Gagliardi

2' di lettura

È la sindaca di Assisi Stefania Proietti la candidata presidente del patto civico sponsorizzato dal M5s in Umbria, come conferma Luigi Di Maio in un post sul Blog delle Stelle. Ma la strada del patto fra M5S e Pd non è spianata. La Regione andrà al voto il 27 ottobre, ma ancora non c'è l’accordo sul candidato governatore. I Cinque Stelle hanno risposto picche al nome proposto dai democratici, il presidente di Confcooperative Umbria Andrea Fora, e hanno rilanciato mettendo sul piatto quello della prima cittadina di Assisi (eletta come civica alla guida della lista Assisi domani). A quel punto, però, è stato il Nazareno a fare muro. La situazione appare in stallo, anche perché i pentastellati hanno fatto capire che tireranno dritto con la loro proposta, con o senza il Pd.

Oggi gli iscritti al Movimento sono chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau fino alle 19 per sostenere il “patto civico” per l'Umbria. Questo il quesito: «Siete d'accordo con la proposta avanzata dal capo politico del “patto civico per l'Umbria”, sostenendo alle elezioni regionali un candidato presidente civico, con il sostegno di altre forze politiche?»

«Siete chiamati a decidere - si legge nel post sul Blog delle Stelle - se appoggiare una giunta composta da cittadini esterni, sostenuti da forze politiche e civiche. Noi ci presenteremo con il nostro simbolo e con le nostre idee, raccolte in un programma, e in Consiglio regionale controlleremo che la nuova giunta civica – che dovrà essere estranea ai partiti – realizzi ciò che ha promesso ai cittadini, altrimenti tutti a casa. Il nome che abbiamo proposto come candidata presidente è l’attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo».

