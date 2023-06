M5S, sostenitori in piazza tra slogan e bandiere della pace. Elly Schlein: vogliamo unire le nostre battaglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Movimento 5 Stelle torna in piazza a Roma con la volontà di aggregare non soltanto i suoi supporter intorno al tema della precarietà. Declinata in più forme. Dall’opposizione al governo sul lavoro, alla proposta di un salario minimo. Dalla lotta degli studenti contro il caro affitti, agli effetti della guerra in Ucraina. «La gente poteva andare al mare e invece viene qui a manifestare tutto il disagio sociale che il Movimento non vuole ascoltare. Questa non è la piazza del Movimento 5 Stelle, ma è la piazza della maggioranza del Paese che vede che il governo non ha soluzioni ma guarda solo ad alcuni interessi dei soliti ricchi e potenti». Questo lo spirito indicato dall’ex premier Giuseppe Conte.

«Il Primo maggio dal governo errore colossale»

«Abbiamo un problema di salari da trent’anni. Abbiamo perso potere d’acquisto. Abbiamo il problema di lavoratori che si spaccano la schiena e non portano a casa un salario adeguato. Dobbiamo porre rimedio con un salario minimo legale. È la strada giusta, lo dice anche il governatore della Banca d’Italia Visco», arringa Conte nel suo intervento di apertura al comizio finale della manifestazione «Basta vite precarie». Il governo «ha fatto un errore colossale il Primo maggio introducendo il decreto precarietà».



Telefonata Schlein-Conte, poi la decisione

Conte dall’inizio ha sempre parlato di una mobilitazione aperta a tutte le forze politiche. E dopo un colloquio telefonico avvenuto nella serata di ieri con il presidente M5S anche Elly Schlein ha deciso di partecipare alla manifestazione («ci tenevamo a portare un segnale di volontà, di unire le nostre forze sui temi su cui oggi il Movimento ha scelto di mobilitarsi»). La segretaria del Pd è stata presente al corteo con i componenti della segreteria Alfredo D’Attorre e Marco Furfaro, che avevano già annunciato la loro presenza.

In piazza della Repubblica i primi sostenitori

Tra le 15 e 20mila persone sono scese in strada al corteo organizzato contro il lavoro sottopagato e la precarietà con tappa finale ai Fori imperiali. Bandiere del Movimento 5 Stelle, quelle arcobaleno della pace e anche quelle degli “Esodati del Superbonus truffati dallo Stato” come recitava il loro striscione. «Meloni non si occupa della gente che non ce la fa, che non arriva alla fine del mese, venga in piazza parlare con noi. Sono cristiana e italiana e anche io. Vieni a parlare con noi», ha scandito una donna al megafono, mentre la folla gridava «Meloni dimissioni» inneggiando a Conte. «La guerra in Ucraina deve finire», si è sentito ancora al megafono, con sotto il coro “Fuori la mafia dallo Stato”.

Gli interventi dal palco

Dal palco di largo Corrado Ricci interverranno Moni Ovadia, sul tema della pace, e i giovani di Ultima Generazione sulla questione climatica. Quindi prenderanno la parola Walter Massa dell’Arci ed Emiliano Manfredonia delle Acli. Poi, un rappresentante del Forum disuaglianze diversità e un rappresentante della Rete dei numeri pari.