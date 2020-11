M5S, subito scontro agli Stati generali. Casaleggio: decisioni già prese, non ci sarò La kermesse discuterà delle deroghe alla regola del doppio mandato, della questione della guida collegiale e delle alleanze. Attesa per l’intervento dei big - da Di Maio a Di Battista - per capire se sarà tregua o se si andrà verso una scissione di Mariolina Sesto

(7146)

La kermesse discuterà delle deroghe alla regola del doppio mandato, della questione della guida collegiale e delle alleanze. Attesa per l’intervento dei big - da Di Maio a Di Battista - per capire se sarà tregua o se si andrà verso una scissione

3' di lettura

Si aprono tra scontri e polemiche gli Stati generali del Movimento Cinque stelle. La kermesse avvierà un processo che dovrebbe portare prima di Natale alla nuova leadership del Movimento, al momento nelle mani del reggente Vito Crimi. Ma già fioccano dichiarazioni pungenti e inviti declinati.

Davide Casaleggio non partecipa agli Stati Generali M5S

Con un duro post su Facebook, Casaleggio prende le distanze dall'evento. «Alcuni giornali si interrogano sulla mia eventuale presenza agli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. Ho ricevuto ieri l'invito a partecipare nella discussione di domenica. Ho deciso di declinare perché ritengo che se ci sono delle regole di ingaggio, queste debbano essere rispettate», spiega il presidente dell'Associazione Rousseau. «Le persone che dibatteranno dei nostri valori dovrebbero in primis aver rispettato le regole che abbiamo oggi. Non vorrei che si arrivi al paradosso che a scrivere le regole siano anche coloro che per primi non le rispettano. Probabilmente tutto ciò potrebbe dare l'integritá e la trasparenza che merita questo percorso», aggiunge.

Loading...

Crimi: «Stati generali non per dividere»

Il reggente Crimi cerca di gettare acqua sul fuoco dello scontro fra le correnti: «Noi vogliamo valorizzare gli argomenti, le motivazioni che stanno alla base delle posizioni, se facessimo un dibattito tra posizioni non ne verremmo fuori. Se cerchiamo di capire le motivazioni e le argomentazioni, magari scopriamo che sono uguali ed è più facile trovare un percorso unitario. Lo scopo di questi Stati Generali non è dividere, non è capire chi sta con chi. Lo scopo è trovare un percorso unitario».

Il programma degli Stati generali

Oggi 14 novembre e domani 15 novembre si terranno i 3 tavoli (Regole e principi, Organizzazione e Agenda politica) conclusivi degli Stati Generali, ai quali prenderanno parte 305 rappresentanti scelti dai territori collegati su Zoom. Nel corso del primo tavolo si discuterà il tema delle deroghe alla regola del doppio mandato, che non è stata messa in discussione e non sarà sottoposta a voto (ma ci sono tra le opzioni degli aggiustamenti, tra cui un terzo mandato per meriti speciali previa votazione favorevole su Rousseau). Poi verrà affrontata la questione della guida collegiale. In particolare bisognerà decidere come eleggere il direttorio, se con nomi singoli o liste contrapposte. Infine saranno discussi il rapporto con la piattaforma Rousseau e il nodo delle alleanze politiche sui territori. Domani, invece, alle 15.30 comincerà il dibattito con gli interventi dei 30 superdelegati e il saluto del presidente Conte.

La lotta per la leadership

Alla fine dovrebbe prevalere l’idea di affidare la leadership a un organo collegiale di 7-9 persone con un primus inter pares. A scontrarsi in queste ore è l’ala governista (e favorevole all’alleanza con il Pd) del Movimento che fa capo al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quella “movimentista” (e contraria ad accordi con i dem) capeggiata da Alessandro Di Battista. Quest’ultimo ha attaccato con forza la decisione di non rendere noto quanti voti ha ricevuto ciascuno dei 30 relatori scelti per partecipare al dibattito della seconda giornata di Stati generali (il 15 novrembre). Quanto a Di Maio, si è tenuto fuori dall’organizzazione degli Stati generali e si terrà fuori anche dal direttorio se Di Battista deciderà di farsi da parte per ora. Ma per capire come proseguirà questa lunga partita bisognerà attendere l’intervento di questi big alla seconda giornata della kermesse. Solo allora si capiù se nel Movimento scatterà la tregua o se si imboccherà la strada della scissione.