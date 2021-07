M5S: a Torino esordio per SkyVote, piattaforma erede di Rousseau

Alfonso Di Sotto, ad della società, assicura che la piattaforma ha sistemi che individuano «attacchi e intrusioni». «Il dato - aggiunge - è conoscibile solo alla fine ed è la garanzia che è immodificabile».

Il candidato Sganga: spero in un’ampia partecipazione

Per il candidato Sganga «si chiude un percorso bellissimo e intenso, il cui ricordo - dice - mi accompagnerà ogni volta che, girovagando per la nostra Torino, vedrò con soddisfazione qualcosa che ha anche la mia firma. Ci ho sempre messo cuore, passione ed entusiasmo e non posso che sperare che oggi si chiuda un capitolo e domani se ne apra un altro ancora più bello. Spero in un’ampia partecipazione, è una scelta importante, dobbiamo cercare di dare continuità alle cose fatte in questi anni”.

Il candidato Russi: lavoro e investimenti per Torino

«Per la prima volta i nostri iscritti - osserva Russi - saranno chiamati a votare sulla nuova piattaforma e ad esercitare la democrazia diretta per esprimere una scelta molto importante per la nostra città, che nel periodo post pandemia avrà più che mai bisogno di nuove opportunità di lavoro e di attrarre investimenti in ambito economico. Al centro della mia azione politica metterò il lavoro, inteso sia come ripartenza industriale sia come elemento di diritto e dignità di ogni singolo».