M5S/Per i grillini prima sede fisica a via Nomentana

(gloriaimbrogno - stock.adobe.com)

Movimento nato dalla rete nel 2009, a Roma i grillini non hanno avuto per lungo tempo nessuna sede politica nazionale “fisica”: le riunioni dei parlamentari e dei leader si svolgono soprattutto negli spazi Camera e al Senato. Più raramente le figure di primo piano si vedono in vertici nelle loro case private o in ristoranti del centro. Quando si convocano riunioni o assemblee allargate si affittano spazi esterni. A fine 2017, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio hanno però rifondato il Movimento 5 Stelle, con Grillo che ha assunto il ruolo di “garante”. Il nuovo statuto prevede adesso una “sede fisica”: in via Nomentana 257, a Roma (vicino al centro), mentre nella precedente carta fondativa si leggeva che la “Sede” del “MoVimento 5 Stelle” coincideva con l'indirizzo web www.movimento5stelle.it. Ma la sede ha solo un carattere legale: si trova presso lo studio dell'avvocato Andrea Ciannavei e mai nessuno qui ha visto svolgersi incontro o riunioni tra politici del M5S.