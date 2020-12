M5S/Un Forum per Beppe Grillo, leader dell'antipolitica

(IMAGOECONOMICA)

A differenza di Berlusconi, il principale leader politico del M5S degli esordi, Beppe Grillo non ha mai voluto “prendere casa” a Roma, per marcare la distanza, anche “fisica” dal Palazzo e dai luoghi simbolo del potere. Nella Capitale, Grillo è quindi sempre “sceso” all'Hotel Forum, alle spalle di via dei Fori Imperiali, a pochi passi dal Campidoglio. Qui riceve i maggiorenti del Movimento, incrocia i giornalisti, e rilascia dichiarazioni: non una sede di partito ma solo un comodo punto di appoggio per l'ex comico che ha cambiato il nostro scenario politico.