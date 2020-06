Ma il Governo non è tenuto al rispetto di leggi e sentenze?

Dal Parlamento agli Stati Generali il passo è stato breve. Restituire i 3,4 miliardi alle imprese rispettando la sentenza della Cassazione del 23 ottobre 2019 n. 27099 che ha stabilito che le accise provinciali sull’EWenergia elettrica sono illegittime perché in contrasto con la normativa europea? Per il premier la richiesta non è così urgente.



La questione presenta una sua oggettiva complessità. Valanga possibile di ricorsi, dato che il rimborso al fornitore può essere chiesto entro 10 anni e che a sua volta il fornitore può rivalersi con l’Agenzia delle dogane. E poi il fatto che molte aziende hanno portato in detrazione nei bilanci i costi dell’energia elettrica e l'addizionale accertata poi come indebita.



Da qui una proposta delle imprese per semplificare la restituzione. Ma è già agli atti una risposta in Parlamento del sottosegretario del Mef Alessio Villarosa, per il quale la Cassazione non basta: l'accertamento in giudizio è «ineludibile visto che deve essere verificato se il rimborso finale sia effettivamente dovuto». Insomma calma, molta calma.



La stessa, tra sorrisi tirati, sorpresi e un po' indispettiti, mostrati in pubblico da Gualtieri e Conte. Certo, della questione si occuperanno i competenti uffici. Ma ora, piuttosto, “voliamo alto” ha concluso il premier.

Già. Per curiosa coincidenza la restituzione dovuta di 3,4 miliardi equivale all’ennesima toppa appena messa per l’ Alitalia sulle spalle dei contribuenti. A proposito di volare, alto o basso.