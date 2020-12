Ma l’Europa non è in ritardo sui vaccini di Vincenzo Salvatore

(EPA)

3' di lettura

Molti sostengono che l’Europa sia in ritardo nell’approvazione dei vaccini. La critica è infondata e si basa su un equivoco. È vero infatti che sia l’agenzia del farmaco britannica (MHRA – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) sia l’autorità statunitense (FDA – Food and Drug Administration) hanno consentito la somministrazione del primo vaccino anti-Covid (quello sviluppato da Pfizer-BioNTech) ormai da alcuni giorni ma la procedura di valutazione non può equipararsi a quella ancora in corso all’interno dell’Unione europea. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno infatti fatto ricorso a una procedura temporanea ed emergenziale (cosiddetta emergency use authorisation) che consente, in situazioni di emergenza sanitaria come quella causata dalla pandemia di COVID-19, l’uso di un farmaco non ancora autorizzato laddove questo serva a soddisfare esigenze terapeutiche immediate rispetto alle quali non esistano alternative disponibili. Si tratta di una procedura accelerata che si fonda sulla valutazione di un set di dati parziali (quelli disponibili al momento della valutazione), giustificata dalla necessità di porre tempestivo rimedio a una situazione emergenziale. Non è un caso che nel Regno Unito siano state previste forme di esenzione della responsabilità a carico delle aziende produttrici e degli operatori sanitari in relazione alla somministrazione di vaccini con accollo (parziale) degli eventuali costi risarcitori a carico dello Stato.

Gli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione del Regno Unito, hanno invece preferito seguire la strada di un’autorizzazione piena, ancorché condizionata, soggetta cioè a revisione dopo un anno dal suo rilascio. La valutazione dei farmaci, da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA, European Medicines Agency) è caratterizzata da una procedura articolata e complessa che vede coinvolti due team indipendenti che analizzano separatamente i dati contenuti nei dossier e presentano due rapporti preliminari. Questi ultimi sono destinati poi a confluire, superate eventuali divergenze, in un unico rapporto adottato nell’ambito di una riunione plenaria di un comitato scientifico (il CHMP, Comitato per i medicinali per uso umano) in cui siedono esperti delegati da ogni Stato membro. Qualora nel corso della procedura emerga la necessità di acquisire ulteriori dati o informazioni, come avvenuto per il vaccino di Pfizer-BioNTech, la procedura di valutazione viene sospesa (c.d. clock stop) fino a quando l’azienda che richiede il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio non fornisce i dati e le informazioni richieste dal Comitato. Solo a questo punto il CHMP è in grado di formulare un parere finale che terrà conto del rapporto rischio/beneficio del farmaco. Il parere dell’EMA sarà favorevole al rilascio dell’autorizzazione se il Comitato riterrà favorevole il rapporto rischio/beneficio, contrario invece al rilascio dell’autorizzazione qualora il rapporto rischio/beneficio dovesse risultare sfavorevole. All’EMA compete infatti la valutazione tecnico scientifica dei medicinali, mentre non spetta all’EMA autorizzare i farmaci. La competenza a rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali è attribuita infatti alla Commissione e ciò rappresenta un ulteriore elemento di garanzia rispetto ad altri meccanismi regolatori diffusi al di fuori dell’Unione europea. Nell’ambito dell’Unione europea infatti si è deciso di tenere distinta la fase di valutazione del rischio (risk assessment) attribuita all’EMA da quella di gestione del rischio (risk management), di competenza dell’Unione europea. Quanto sintetizzato rende il sistema di valutazione dei medicinali vigente nell’ambito dell’Unione europea molto più articolato e complesso rispetto a quello vigente in altri ordinamenti e ciò al solo fine di assicurare una maggior tutela alla salute dei cittadini. Non esiste nell’Unione europea un’autorizzazione all’uso emergenziale simile a quella utilizzata nel Regno Unito e negli Stati Uniti. È prevista invece la possibilità di ricorrere ad una procedura accelerata dove la riduzione dei tempi di valutazione di cui dispone l’EMA (dai 210 giorni ordinari ai 150 nel caso di urgenza) e di approvazione da parte della Commissione (da 67 a pochi giorni, si parla di 3-4 giorni dal momento della ricezione del parere) consente di beneficiare di un fast track che consente di comprimere le varie fasi di valutazione senza pregiudicare l’adeguata e compiuta valutazione del farmaco. Il parere favorevole formulato dall’EMA non può essere tuttavia confuso con il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino che sarà oggetto di una decisione della Commissione europea, adottata anch’essa con procedura accelerata. Ecco che ciò che da alcuni viene addebitato come un ingiustificato ritardo nell’approvazione dei vaccini rappresenta di fatto l’esito di una procedura molto più veloce di quanto avviene normalmente dove però non vengono sacrificate le esigenze di approfondimento necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia di vaccini destinati ad essere somministrati a centinaia di milioni di cittadini europei.

Vincenzo Salvatore, avvocato, leader del Focus Team Healthcare e Life Sciences di BonelliErede. Professore ordinario di diritto dell'Unione europea all'Università dell'Insubria, ha diretto per 8 anni il servizio giuridico dell'Agenzia europea dei medicinali.



Loading...