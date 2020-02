Ma l’ultima parola spetterà ai singoli Stati

Il salario è qualcosa in meno e al tempo stesso in più del diritto giurisprudenziale. In meno perché il diritto dolce, le regole prive di forza binding, non ha capacità conformativa vincolante come le sentenze. In più perché il diritto dolce ha forza orientativa verso tutti, non solo verso le parti del processo come il diritto giurisprudenziale. Voglio chiarire che si tratterà di un orientamento che potrà essere seguito come lasciato cadere nel nulla, dipendendo da una libera scelta degli Stati sacrificare in via di fatto questo ulteriore frammento di sovranità in nome di una retribuzione omogenea di conio europeo.

Vediamo i pro e i contra del salario minimo.

I vantaggi si riducono a uno. È un segno politico che lascia intravedere la futura fisionomia europea. Un gioco di chiaro-oscuri, un’ombra che si proietta in avanti. Quindi, un “già e non ancora” a condizione che l’Unione sia disponibile a ideare politiche di welfare condivise, come si conviene a uno Stato con ambizioni federali.

Gli svantaggi. L’Unione è al momento imprigionata nella tela di un ragno, il cui filo, fatto di competenze esclusive e attribuzioni concorrenti, le nega il diritto di parola proprio in materia di salari (art. 153, par. 5 Tfu). Ne consegue che la Commissione potrà intervenire sul tema solo con strumenti di “diritto dolce”, cioè con misure volte ad orientare le future azioni degli Stati, ma che non possono essere vincolanti per le rispettive politiche interne.

Ritorniamo tra le mura domestiche e consideriamo l’ipotesi che il nostro governo non si adegui alla raccomandazione sul salario minimo, causa la sua cronica incapienza di bilancio. Ebbene, questo scostamento dall’orientamento europeo non gli costerebbe né un’azione di infrazione; né la contestazione dei suoi atti in Corte. Altra sarebbe la riflessione sulla perfetta coincidenza tra la previsione soft del diritto europeo e la vincolatività precettiva dell’art. 36 Cost., che già dal ’48 imponeva al datore di corrispondere salari idonei a consentire alla persona un’esistenza dignitosa, libera dal bisogno. Ma questa riflessione la lasciamo a un altro dibattito, in altra sede e in altro tempo.