M&A negli occhiali di lusso: Kering compra Lindberg

Da zero a 600 milioni di fatturato wholesale in sette anni: è il percorso di Kering Eyewear, la società creata dal gruppo francese in joint venture con Richemont per disegnare, creare e distribuire occhiali da vista e da sole dei (molti) rispettivi marchi, tutti di alta gamma. Per Kering spiccano Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga (che ha appena debuttato a Parigi nell’alta moda); per Richemont basti ricordare Cartier e Montblanc. I due gruppi, quotati a Parigi e Zurigo, sono il secondo...