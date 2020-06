Ma il petrolio low cost rischia di rallentare le energie pulite Con il virus tornati in auge i consumi tradizionali di Sissi Bellomo

Niente sarà più come prima? Anche per i consumi di petrolio – come per molte altri aspetti della vita – c’è la tentazione di pensare che il coronavirus segnerà un punto di non ritorno: la svolta definitiva nel percorso di transizione energetica. Ma la realtà non sempre coincide magicamente con le aspirazioni. E nelle previsioni sul prossimo futuro oggi non c’è davvero nulla di scontato: troppe variabili in gioco e troppe legate a fattori impossibili da prevedere, perché legare alla psicologia di massa, alle scelte politiche dei singoli Paesi o all’evoluzione del contagio.

Le previsioni

Le previsioni si dividono e non potrebbe essere diversamente. Ci sono così autorevoli osservatori – come Bernard Clooney, ceo della compagnia Bp – secondo cui la domanda petrolifera potrebbe non risalire più ai livelli del 2019, quando il mondo bruciava circa 100 milioni di barili al giorno. E altri esperti convinti che il picco dei consumi, benché si intravveda all’orizzonte, non sia ancora arrivato: lo shock del Covid-19 forse durerà ancora a lungo, ma i suoi effetti sul mix energetico non sono irreversibili. A meno che questa non diventi l’occasione per sostenere e finanziare in modo più deciso – a livello globale: qui sta il vero problema – scelte più sostenibili per l’ambiente.

Di questa scuola di pensiero fa parte, tra gli altri, il direttore dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie) Fatih Birol, secondo cui non appena l’economia globale si riprenderà anche la domanda petrolifera risalirà «ai livelli di un tempo e anche oltre in assenza di forti politiche di governo», a maggior ragione se i prezzi del petrolio si manterranno moderati. «I consulenti che lavorano via Zoom non compenseranno 150 milioni di nuovi abitanti nelle aree urbane dell’India e dell’Africa, che si sposteranno, lavoreranno in fabbrica e compreranno prodotti trasportati dai camion», avverte Birol, intervistato dalla Bloomberg.

I consumi

I consumi di petrolio nel pieno della pandemia hanno subito un crollo senza precedenti, addirittura di un terzo ad aprile. Il risvolto positivo è stato una storica contrazione delle emissioni di CO2. Ma tutto questo è avvenuto mentre più metà della popolazione mondiale era costretta in casa, molte fabbriche erano ferme, le strade deserte e gli arei fermi negli hangar. Di certo non il mondo in cui aspiriamo a vivere.

Con la Fase 2, in Italia e altrove, ora va un po’ meglio. Ma la completa ripresa delle attività economiche è ancora molto lontana e una recessione globale è quasi una certezza: che i consumi di petrolio tornino presto a correre è improbabile e nessuno lo prevede. A dividere è piuttosto l’analisi degli stili di vita: comincia a farsi strada l’idea che alcune delle abitudini imposte dal coronavirus non saranno più abbandonate del tutto. E che il fenomeno abbia dimensioni tali da contrastare ogni altro fattore che invece tenderebbe ad accrescere i nostri consumi petroliferi, compreso lo sviluppo dei Paesi emergenti.