M&A, protagonisti a confronto al Summit del Sole 24 Ore. JP Morgan: il sentiment sull’Italia è positivo

10:48 Giudici (Nomura): fondamentale che le aziende continuino a essere percepite italiane

Per Stefano Giudici, responsabile Investment Banking Italia di Nomura che ad esempio ha seguito in prima persona la recente acquisizione di Jil Sander da parte di OTB, la holding di Renzo Rosso, “non c’è solo la moda tra i settori di interesse da parte dei grandi capitali esteri. Penso ad esempio all’alimentare, o all’automazione”, tutti ambiti in cui “Il made in Italy si conferma, da solo, come uno dei brand più noti e apprezzati al mondo”. Ed è proprio questa la chiave per preservare il valore presente e futuro: “Un’operazione è di successo solo se l’azienda continua a essere percepita come italiana. Chi ha salvaguardato questo aspetto, ha vinto”.