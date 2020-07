Ma le sorprese per il compleanno non finiscono qui

Il 4 luglio 2020 si apre l'ordinabilità in tutte le concessionarie Fiat della Nuova 500 La Prima cabrio che ha fatto il suo debutto a Milano, lo scorso 4 marzo, nella versione Launch Edition in edizione numerata, mentre l'8 giugno è stata presentata la Nuova 500 La Prima berlina che fra l'altro è giù disponibile in pre booking online insieme alla cabrio. Chi ha già fatto il pre booking online della Nuova 500 La Prima cabrio in edizione limitata che è andata di fatto sold out in pochissimo tempo, saranno ricontattati direttamente da un dealer che li assisterà personalmente per trasformare la loro prenotazione online nell'ordine della vettura, mentre tutti gli altri possono andare nel concessionaria per provare e prenotare la Nuova 500 cabrio che abbina sapientemente la nuova anima elettrica e sostenibile della terza generazione di 500, con l'inconfondibile design della vettura che è l'icona del brand Fiat.