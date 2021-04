M&A a volumi record in Italia e nel mondo: finanza e professionisti a confronto al Summit del Sole 24 Ore

2' di lettura

Mai come ora il mercato internazionale (e domestico) dell’m&a ha mostrato segnali di straordinaria vivacità. Fino a quando durerà questa fase? Quale ruolo per l’Italia? Più rischi opportunità? Di tutto questo si parla mercoledì 14 aprile a partire dalle 9,30 al Merger & Acquisition Summit organizzato dalle redazioni Finanza&Mercati e Norme&Tributi del Sole 24 Ore in collaborazione con 4cLegal: sotto esame, in una serie di tavole rotonde fino alla serata, ci sono le operazioni di fusione e acquisizione in Italia con tutte le problematiche connesse, finanziarie e tecnico-giuridiche.

Nella mattinata si inizierà con un'introduzione di Kpmg che fornirà dati numerici in esclusiva sulle fusioni e acquisizioni in questo inizio d'anno, e di Banca Imi. Seguiranno 4 tavole rotonde: una sulle tematiche del «crossborder», cioè gli investimenti dei gruppi esteri in Italia e, in direzione contraria, quelli dei gruppi tricolori al di fuori dei confini nazionali. Un'altra tavola rotonda sarà dedicata agli investimenti in asset distressed e da rilanciare con particolare attenzione al Made in Italy. Concluderanno la mattinata due tavole rotonde su temi attuali: il ruolo dell'investitore pubblico sugli asset strategici e, infine, le operazioni straordinarie sulle piccole e medie imprese e il ruolo del private equity per creare consolidamento.

Nel pomeriggio seguiranno altre tavole rotonde su aspetti più tecnico-giuridici e fiscali delle operazioni, con focus sulla due diligence e sulla misurazione dei rischi.

Di questo e dei possibili scenari futuri discuteranno, tra gli altri, il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti; Giuseppe Latorre (Kpmg); Mauro Micillo (Banca Imi); Francesco Gatti (Gatti Pavesi Bianchi Ludovici); Stefano Giudici (Responsabile Investment Banking Italia di Nomura); Francesco Cardinali (Jp Morgan Italia); Antonio Belloni (Lvmh); Igino Beverini (Lazard Italia); Gaudenzio Bonaldo Gregori (Pillarstone); Gianfilippo Mancini (Sorgenia); Andrea Morante (QuattroR); Francesco Gianni (Gianni & Origoni); Paolo Marcucci (Kedrion); Roberto Sambuco ( Vitale&Co); Maurizio Tamagnini (Fsi); Diego Selva (Banca Mediolanum); Roberta Benaglia (Style Capital Sgr); Silvio Campara (Golden Goose); Eugenio Morpurgo (Fineurop Soditic); Mauro Roversi (Ambienta Sgr); Fabrizio Vettosi (VSL).

L'evento, pensato per imprenditori, professionisti, consulenti e operatori finanziari è gratuito previa registrazione su https://onlineevent.ilsole24ore.com/eventi/merger-acquisition/.