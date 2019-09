Maastricht, nel cuore d’Europa alla scoperta dell’«altra» Olanda

6' di lettura

Piazzata con millimetrica precisione sul confine tra mondo latino e germanico, posata su morbide colline e bagnata dalla Mosa, la cittadina famosa per il Trattato firmato il 7 febbraio 1992 riserva non poche sorprese a chi pensa di fare un classico viaggio in Olanda. Sì perché Maastricht è qualcosa di più e di diverso: l’altra faccia dei Paesi Bassi, una terra di confine dove si parla un dialetto morbido come le pendenze che accarezzano la cittadina (senza le classiche “R” dure della lingua olandese) e si vive senza correre mai, «per nessuna ragione» come dicono i locali, godendosi i piaceri della vita come il buon cibo, il nettare dei vitigni locali, il caffè, e radici orgogliosamente provinciali.

Maastricht rappresenta l’altra faccia dei Paesi Bassi, una terra di confine dove si vive senza correre mai, godendosi i piaceri della vita come il buon cibo, il nettare dei vitigni locali e il caffè (foto Maastricht Marketing, eighty8things)

Città dalla vocazione glocal

La cittadina di 120mila abitanti, capoluogo del Limburg, si può raggiungere in un’ora di treno dall’aeroporto internazionale di Eindhoven, nella vicina regione del Brabante. Maastricht ospita tra l’altro la più internazionale delle università olandesi , che le regala un volto giovane e “global” in contrasto con la sua natura provinciale. Passeggiare tra vie lastricate come le nostre di sampietrini - portati qui dalle legioni romane - non è normale per una città dei Paesi Bassi. È sorprendente come lo scoprire che la più antica cattedrale gotica del Benelux, costruita qui nel “limes” nel 1294 dai dominicani spagnoli, oggi è una colossale libreria alta 50 metri con volumi in sei lingue (italiano compreso) ma soprattutto un polo di attrazione culturale che ospita mostre, workshop, incontri con gli autori e il delizioso caffè della piccola catena limburghese Coffeelovers.

La più antica cattedrale gotica del Benelux, completata nel 1294, oggi è una libreria da un milione di visitatori l'anno (foto Maastricht Marketing)

Sconsacrata da Napoleone e utilizzata in mille modi non convenzionali dalla municipalità di Maastricht (monumentale sede per festeggiare il Carnevale dei bambini, ospedale, sede degli esami scolastici, ma soprattutto luogo mitico dove tra Ottocento e Novecento generazioni di limburghesi si sono scambiati il primo furtivo bacio, nascosti nell’oscurità trasgressiva dell’abside), dal 2006 la cattedrale ha trovato una vocazione definitiva come polo di attrazione culturale. Ogni anno passano dalle sue enormi mura oltre un milione di visitatori, attratti dal luogo iconico ma anche dai 200 eventi di ogni tipo organizzati tra navate e abside.

L’interno del Kruiserenhotel, l’unico cinque stelle dell’Olanda meridionale, ricavato da una cattedrale gotica del XV secolo e dall’adiacente monastero (foto Oostwegel Collection)

Ma l’utilizzo non convenzionale delle cattedrali gotiche non si limita al duomo-libreria: sempre nel cuore di Maastricht spicca il profilo imponente del Kruiserenhotel, un design hotel costruito all'interno di una cattedrale gotica del XV secolo e dell’adiacente monastero. Unico cinque stelle dell’Olanda meridionale, il design hotel vincitore del Dutch Hotel Award 2017 dispone di 60 tra camere e suite deluxe, con uno stile che riesce a sposare linee moderne e minimaliste con la magnificenza gotica. Gustare il breakfast dal piano mezzanino, sospeso tra le enormi navate e con vista su vetrate e rosoni, è veramente un’esperienza insolita.

Tom Domoulin, la “farfalla di Maastricht” che ha vinto il Giro d'Italia 2017, è un grande estimatore del “Vlaai”, il tipico dolce limburghese (foto De Bisschopsmolen)

Il mulino con pasticceria

Sempre in centro merita poi una visita il più antico mulino medievale ad acqua perfettamente funzionante dei Paesi Bassi, che ogni giorno produce 50 chili di farina utilizzati nell’adiacente forno “De Bisschopsmolen”. C’è la possibilità di organizzare workshop per imparare a fare il pane del Limburgo, impastato nel più naturale dei modi, con i quattro ingredienti fondamentali: farina, acqua, olio e sale. Nella pasticceria del mulino è da provareil Vlaai, una specie di crostata di frutta locale (alla ciliegia, alle albicocche, alle mele e così via) amata dal vincitore del giro d’Italia Tom Domoulin , nato proprio a Maastricht, che l’ha introdotta nella sua dieta sportiva. Assieme a mulino e panetteria-pasticceria, nell’antico palazzo del “De Bisschopsmolen” c’è anche un piccolo ristorante per dolci colazioni a chilometro zero, i saloni per i workshop e un bed & breakfast.