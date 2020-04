Macai, il supermercato online che vuole sfidare i canali della Gdo L’ideatore: non siamo intermediari che operano da flotta logistica, gestiamo direttamente magazzino e pricing dei prodotti di Gianni Rusconi

L’idea, assolutamente imprevista fino un mese fa, è venuta ai fondatori di Mymenu, la startup-piattaforma che serve a domicilio i pasti di oltre 500 ristoranti di fascia medio-alta di Milano e altre cinque città (Brescia, Bologna, Modena, Padova e Verona) e che in questo periodo di forzata quarantena domestica, come altri attori del food delivery, ha conosciuto un ulteriore balzo in avanti delle proprie attività.

Bloccato per il momento, a causa della pandemia di Covid-19, il lancio di Mycater, un marketplace digitale che fungerà da punto di incontro tra ristoranti e/o società di catering e aziende con l’esigenza di organizzare un evento, ecco che l’emergenza Coronavirus ha indotto la startup milanese a virare su un altro progetto.

Macai, come recita il claim “il tuo supermercato online” che ne ha salutato l’apertura lo scorso 8 aprile, è un grande magazzino che abbina mondo fisico e digitale per mettere a disposizione degli utenti un catalogo di circa 2mila prodotti in continua espansione e focalizzato su alcune categorie specifiche come vino, pasta, conserve e formaggi.

Come funziona il servizio, partito a Milano per tutti i Cap del capoluogo lombardo, è presto spiegato. Si caricano in pochi click gli articoli preferiti nel carrello virtuale, si indica la fascia oraria di consegna e l’indirizzo di spedizione e dopo aver completato il pagamento (carta di credito e debito o PayPal, mentre non sono accettati al momento i buoni pasto) si riceve entro 24 ore l'ordine alla destinazione prescelta. Poche ma precise le “regole” da osservare: gli ordini partono da minimo di 70 euro e vanno effettuati entro mezzogiorno per avere la consegna a domicilio il giorno dopo, con costi di spedizione fissati a 5,9 euro.

Macai, come anticipato, è un progetto nato abbastanza per caso, come confida al Sole24ore.com uno dei founder di Mymenu, Giovanni Cavallo, quando un'importante azienda attiva nella distribuzione di alimenti e bevande per il settore della ristorazione e il canale Ho.Re.Ca, il gruppo bresciano Dac, prende contatto (solo virtualmente, come impone il protocollo del lockdown) con i vertici di Mymenu. In meno di due settimane si è passati dall’idea alla sua esecuzione, sfruttando i rispettivi asset: magazzino prodotti e logistica da una parte; piattaforma digitale e competenze di comunicazione e marketing dall'altra.

Il servizio, a pochi giorni dalla sua attivazione, ha già raggiunto Torino e in tempi brevi potrebbe svilupparsi in modo capillare su scala nazionale, a cominciare dalle Regioni del Nord, e in prospettiva anche oltre confine. I presupposti, in tal senso, non mancano, considerando gli oltre 30 “pick up point” che Dac vanta sul territorio e il fatto che la stessa azienda sia stata di recente acquisita (parzialmente) da una società sudafricana.