Macbeth, alla Scala bentornata la normalità: pubblico e ovazione per Mattarella

«Chissà se per il presidente Sergio Mattarella sarà la sua ultima Prima da Presidente» si domandava il sindaco di Milano Giuseppe Sala a poche ore dal debutto del “Macbeth” di Giuseppe Verdi. Proprio alla presenza del capo dello Stato - accolto da un lungo applauso mentre in sala le grida erano di “bis, bis” - il direttore Riccardo Chailly, bacchetta in alto ad omaggiare il presidente della Repubblica, ha diretto l’Inno per poi dare il via alle note dell’opera, che vedono per sua scelta la versione con morte in scena del protagonista (“Mal per me che m’affidai”) e l’interpretazione del meglio delle star internazionali per questo ritorno alla normalità del Teatro milanese.

I protagonisti

Protagonisti dell’opera il “super-baritono” Luca Salsi e la stella internazionale dei soprano, la russa Anna Netrebko, nei panni della terribile e spietata Lady Macbeth. Il tenore genovese Francesco Meli è invece Macduff. Al basso Ildar Abdrazakov il ruolo di Banco. Con “Otello” e “Falstaff” Macbeth è il terzo titolo del catalogo shakespeariano di Giuseppe Verdi, e venne rappresentato per la prima volta al Teatro alla Pergola di Firenze nel 1847. Quanto alla regia, il Piermarini ancora una volta - ed è la quarta - si affida a Davide Livermore che parla di un grande Macbeth distopico che è un “grande spettacolo anche per chi guarda le dirette da casa” e “guardare all’oscuro è sempre fondamentale per ogni società”.

Per questa prima di San’Ambrogio oltre al presidente presenti al suo fianco nel palco reale la figlia Laura Mattarella, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Ministro della Cultura Dario Franceschini (“tutto il mondo della cultura e della musica guarda all’Italia, a Milano e alla Scala. È importante che questa serata dimostri che si può fare ripartire la cultura in sicurezza”, è stato il suo commento) con la moglie e il sindaco di Milano,Beppe Sala, a far gli onori di casa. Tra i vip in sala lo stilista Giorgio Armani, che ha omaggiato il teatro con la decorazione di 10 mila rose e tremila orchidee, e che si è detto “molto felice, la Scala è parte nostra, è parte di Milano e di tutti i milanesi e quindi la riapertura di questo bellissimo teatro ci riempie di gioia e anche il fatto che tutto riparta in sicurezza”. “E’ bello tornare alla Scala per la Prima” è stato invece il commento del presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. Per il mondo della finanza, presenti anche Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit, Gabriele Galateri di Genola, presidente di Generali.

Segno dei tempi, la presenza del virologo Roberto Burioni. “Vengo spesso ma è la mia prima Prima. Se la gente si vaccina c’è spazio per essere ottimisti. La mia presenza è segno di grande ottimismo” ha detto al suo arrivo.

E ancora l’attore Dylan Sprouse , Serena Gamberoni e Luca Argentero, il presentatore tv Alessandro Cattelan, i cantanti Cesare Cremonini e Manuel Agnelli.