MacBook Air M2, pagamenti rateali e nuovi sistemi operativi: tutte le novità di Apple

Due nuovi mac e poi tutti gli aggiornamenti sui sistemi operativi dei suoi dispositivi. C'è questo nell'ultima WWDC di Apple tenutasi a Cupertino. Un evento, quello dedicato agli sviluppatori, che per la prima volta da due anni è tornato ad ospitare (anche se parzialmente) il pubblico. Ma vediamo le novità più rilevanti.



iOS 16 e iPadOS 16

Fari puntati sui nuovi sistemi operativi che arriveranno il prossimo autunno. A partire da quelli per iPhone e iPad. Con iOS 16, gli iPhone avranno nuove schermate di blocco molto più interessanti grazie ai widget. Grazie a un nuovo effetto multilivello, i soggetti delle foto appariranno intorno all'ora creando un senso di profondità. L'utente può anche modificare l'aspetto di data e ora con stili di carattere e colori espressivi. I widget sulla schermata di blocco sono ispirati alle complicazioni di Apple Watch, per tenere d'occhio informazioni come i prossimi eventi di calendario, il meteo, il livello della batteria, le sveglie, i fusi orari e i progressi negli anelli Attività. iOS 16 introduce inoltre la Libreria foto condivisa di iCloud per condividere facilmente una raccolta di foto con la propria famiglia, tante novità in Messaggi e Mail per restare in contatto in tutta semplicità, e grandi miglioramenti a “Testo attivo” e “Ricerca visiva”.



Novità importanti anche sul fronte iPad, con iPadOS 16. Arriva Stage Manager che rivoluziona il concetto di multitasking permettendo di lavorare con più finestre aperte in sovrapposizione e con il supporto completo di monitor esterni. Sarà possibile collaborare nelle app dell'intero sistema tramite Messaggi, e con la nuova app Freeform che offre uno spazio flessibile dove fare brainstorming in gruppo. Aggiornamenti all'insegna della produttività anche in Mail e Safari. Ridisegnata la nuova app Meteo sfrutta al meglio il display di iPa. Mentre la funzione “Testo attivo” è ora disponibile anche per i video. Pay Later (ma non in Italia)



Funzione interessante, presentata con i nuovi sistemi operativi, quella chiamat Pay later. Per ora funzionerà solo negli Stati Uniti, offre la possibilità di suddividere in modo semplice e sicuro il costo di un acquisto effettuato con Apple Pay in quattro rate dello stesso importo da pagare nell'arco di sei settimane, a interessi zero e senza alcun tipo di commissione.

WatchOS 9

Fra le prime novità presentate da Apple durante la conferenza, watchOS 9, il sistema operativo per l'Apple Watch. Arrivano nuovi quadranti molto personalizzabili, l'app Allenamento si aggiorna e offre nuove metriche, arrivano anche l'analisi delle fasi del sonno (Usando i segnali ricevuti dall'accelerometro e dal sensore della frequenza cardiaca, Apple Watch può rilevare quando l'utente si trova nella fase di sonno leggero, REM o profondo) e la nuova funzione “Cronologia fibrillazione atriale” approvata dalla FDA, che fornisce informazioni ancora più dettagliate sulla salute cardiaca dell'utente. Con la nuova app Farmaci, sarà più faceile gestire, comprendere e monitorare l'assunzione di medicinali. Cambiano anche le notifiche, che diventano stilisticamente più essenziali. watchOS 9 sarà disponibile dal prossimo autunno.