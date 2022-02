Maccarone: «Per Carige soluzione definitiva, ora pensiamo alle banche minori»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Carige con Bper ha trovato la soluzione «definitiva» e sul tema non c’è stata «nessuna spaccatura» nel Fitd. Ora piuttosto l’attenzione sia sulla «platea» di banche minori potenzialmente più fragili. A distanza di due anni dall’ingresso nel capitale e di dieci mesi dall’avvio della ricerca di un partner, il caso Carige si chiude con l’acquisizione di Bper. Un sentiero non privo di ostacoli, quello su cui si è mosso in questi mesi il Fondo interbancario, azionista con lo Schema volontario per l’80...