Macchinari e nuove tecnologie, alla Camerana s’impara il lavoro

3' di lettura

Una scuola-fabbrica, per formare tecnici e operatori preziosi per il settore manifatturiero. La Scuola Camerana di Torino ha più di sessant’anni di età ma vive una seconda giovinezza grazie al lavoro che in Piemonte si sta facendo sulla formazione tecnica, a partire dalle Fondazioni Its fino alle lauree professionalizzanti del Politecnico di Torino.

La Scuola dei mestieri

Loading...

Nata sui terreni degli ex Orti Fiat come Scuola dei mestieri in pieno boom economico, su iniziativa dell’Unione industriale di Torino e dell’Amma, oggi la Scuola Camerana conta in media 350 iscritti ai corsi istituzionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e almeno 5mila passaggi all’anno, sulle diverse proposte a disposizione. L’idea originaria era quella di creare una scuola che formasse le persone che poi dovevano andare a lavorare in fabbrica. Una scuola dotata di impianti e macchinari veri, con i capimastro a fare da insegnanti. «Il modello in realtà non è cambiato – racconta Sigfrido Pilone, direttore della Scuola Camerana – tanto che quando nel 2008 sono nati gli Its la scelta è stata quella di ricalcare un modello vincente come quello della Scuola Camerana, con insegnanti che arrivavano dal mondo del lavoro e con una offerta formativa che prendesse le mosse dai fabbisogni delle aziende».

Quello che invece negli anni è cambiato è il fatto che prima a pagare per le attività di formazione erano Unione industriale e Amma, con i corsi aperti solo ai dipendenti delle aziende associate, mentre oggi si tratta di attività aperte a tutti. Nella compagine sociale della Scuola Camerana c’è anche la Camera di commercio di Torino ed i corsi vengono cofinanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo. Tutto questo accanto a proposte formative a richiesta organizzate per singole aziende. «I nostri ragazzi – racconta Pilone, che è direttore anche dell’ITS Aerospazio/Meccatronica del Piemonte – sono maggiorenni, la Camerana è una agenzia formativa riconosciuta, che scelgono di investire su se stessi e sulla propria crescita professionale in ambito tecnico».

Le tecnologie e i corsi