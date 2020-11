Macchinari, software e ricerca: la mappa dei nuovi aiuti alle imprese della Manovra

Se si tratta di beni per la digitalizzazione

Altro discorso per i cosiddetti beni 4,0, funzionali cioè a processi di digitalizzazione avanzata. In questo caso, per farsi un’idea degli acquisti incentivabili è utile spulciare l’allegato A della legge 232/2016. Per fare anche in questo caso solo alcuni esempi si tratta di robot, beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori; macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia, macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. Tutte le macchine devono essere dotate di interconnessione ai sistemi informatici.

Le aliquote per il 4.0 (beni materiali)

Si prevedono tre scaglioni. Per il 2021 con coda consegne a giugno 2022 l'aliquota sale al 50% fino a 2,5 milioni di costi ammissibili; al 30% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni; al 10% oltre i 10 e fino a 20 milioni. Nel periodo successivo (2022 con coda consegne fino a giugno 2023) le prime due aliquote scendono rispettivamente a 40% e 20% mentre resta del 10% quella per investimenti di taglia maggiore (da segnalare che l'attuale versione del piano si ferma a quota 10 milioni).

Le aliquote per il 4.0 (software)

Nel caso di beni strumentali immateriali 4.0 - quindi essenzialmente i software per i processi digitali più avanzati - l'aliquota sale, per tutto il periodo della proroga, dal 15 al 20% e il massimale da 700mila euro a 1 milione (ammesse anche soluzioni di cloud computing). Per farsi un’idea di quali siano i software ammessi a questo regime va letto l’allegato B della legge 232/2016. Per fare solo due esempi, sono inclusi software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la modellazione o quelli legati a processi di cybersecurity.



Anticipazione e riduzione della compensazione dei crediti

Una delle novità significative introdotte con questa manovra è la riduzione da 5 a 3 anni, per tutti i crediti d'imposta per beni strumentali, del tempo minimo di fruizione dei crediti (il calcolo decorre dall'anno di entrata in funzione dei beni per i beni strumentali o dall'anno di interconnessione per i beni digitali). Questo rende più rapido e intenso il vantaggio fiscale.

Per gli investimenti in beni strumentali “ex superammortamento” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro c’è un ulteriore vantaggio, perché il credito d'imposta è fruibile in un anno.

Altra novità di rilievo è la possibilità di compensazione immediata (già dall'anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali.

Bonus ricerca e innovazione: la proroga fino al 2022

Per i vari crediti di imposta relativi agli investimenti n ricerca e innovazione, anch’essi in scadenza al 31 dicembre 2020, la proroga invece scatta fino al 2022. Non c’è retroattività delle nuove aliquote e dei nuovi massimali né “code” fino a metà 2023.