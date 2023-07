Macchine utensili, nel 2023 prevista produzione record: un miliardo in più del 2019

«Per questo è fondamentale che il sistema paese intervenga direttamente per sostenere Scuola e Università adeguando i programmi di studio dei percorsi formativi di ogni ordine e grado ai cambiamenti del contesto. D'altra parte, alle autorità di governo chiediamo anche che sia confermata, anche in futuro, l'operatività del credito di imposta per la formazione, fondamentale per sostenere le aziende in un rapido processo di aggiornamento del proprio personale. Infine, l'incremento del costo del lavoro, calcolato in un +6,6%, è poi un ulteriore problema per le imprese che devono assumere, pertanto chiediamo alle autorità di governo di intervenire attraverso la riduzione del cuneo fiscale».

Nei dati elaborati da Ucimu è evidente come l’export continui a progredire, con i principali mercati di sbocco a segnare crescite importanti nei primi tre mesi del 2023.

A partire da Usa (126 milioni +35,4%), Germania (89 milioni, +43,8%) e Cina.

«Esportare è il nostro primo modo di presidiare il mercato internazionale ma non può e non deve essere l'unico. A questo proposito - ha concluso Barbara Colombo - chiediamo più risorse per invito di buyer esteri in Italia e, al più presto, la riapertura del Fondo 394, per Pmi e Mid Cap, per sostenere attività di internazionalizzazione quali, per esempio, l'apertura di sedi e filiali e la creazione di reti di imprese all'estero così come i progetti di sviluppo in materia di transizione ecologica e digitale e la partecipazione a fiere internazionali».

