Macchine utensili senza acciaio, le imprese chiedono alla Ue di sbloccare l’import

Le proposte di Ucimu

La proposta di Ucimu è di sospendere, temporaneamente, i dazi all'import di acciaio che l'Unione europea aveva introdotto nel 2018 (in risposta ai dazi imposti dagli Stati Uniti ai prodotti siderurgici europei), fissando quote contingentate di ingresso di materiale e imponendo per le quote eccedenti dazi fino al 25%. «Una misura nata per tutelare le produzioni europee, ma che in questo momento non fa che aggravare uno squilibrio di mercato già molto forte, penalizzando le nostre imrpese», osserva Colombo. Che chiede al governo italiano di sostenere questa proposta a livello europeo, ma anche di istituire un gruppo di lavoro con le associazioni per cercare fonti alternative di approvvigionamento (ad esempio da India, Cina, Brasile o Sudafrica) e infine di definire indicatori oggettivi che tengano conto delle variazioni di prezzo delle principali voci di spesa che costituiscono un bene, in modo da inserirli nei contratti di vendita ed evitare che, in fase di consegna, il valore del macchinario non risulti eccessivamente sovrastimato o sottostimato rispetto a quello pattuito in sede di ordine.

«Sono proposte che avevamo già avanzato al governo lo scorso anno, ma ora speriamo che abbian oseguito, perché la situazione è diventata insostenibile e non sol oper noi», aggiunge la presidente di Ucimu.

Gli altri costruttori: l’appello di Acimga

Tutta l’industria dei macchinari si trova infatti in una situazione analoga, con un pieno di ordini e l'impossibilità di evaderli. Tra questi, i costruttori di macchine per la stampa e la trasformazione, rappresentati da Acimga, che nel 2021 hanno registrato ordini in aumento del 43,6% rispetto al 2020 e del 16% circa rispetto al 2019. «Se avessimo avuto solo il problema dei semiconduttori e dei quadri elettrici, saremmo riusciti a convertire il 100% di quegli ordini in fatturato, con una programmazione già piena per i successivi 18 mesi. Ma ora la situazione è ben diversa», conferma il presidente di Acimga, Andrea Briganti.

Non solo, infatti, mancano i materiali con cui produrre i beni finiti (in particolare acciaio, ghisa, nichel, alluminio, ma anche semilavorati e componenti elettroniche), ma inoltre si riducono notevolmente i margini dei costruttori, che si vedono pertanto costretti a rinegoziare i contratti, ma non sempre i clienti sono disposti a farlo.

Il settore, aggiunge il presidente, sconta un modello produttivo «build to order», guidato dalla domanda, che non prevede scorte di magazzino. Un modello efficace in passato, ma che oggi si rivela controproducente e poco flessibile per essere adattato a un sistema di fornitura a singhiozzo e caratterizzato da significative fluttuazioni di prezzo.