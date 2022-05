Macfrut al via: export record ma le nuvole arrivano dai costi della logistica

Africa al centro anche nelle prossime edizioni

«Penso che siano giorni importanti per la filiera agroalimentare, per il settore primario, per l’ortofrutta, per il settore avicolo: riapre una fiera importante per il Sistema Paese, nuovamente in presenza, nuovamente con tante persone: è un bel segnale di ripresa», ha detto a margine dell’inaugurazione il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli. «Le preoccupazioni ci sono, le difficoltà sono tante e c’è l’esigenza di tenere alta l’attenzione sul tema di sicurezza alimentare diffuso su tutto il pianeta. Noi abbiamo i nostri problemi ma le criticità che stiamo vivendo si possono riflettere in maniera drammatica sui cittadini delle aree più povere del pianeta dove l’accesso al cibo può diventare un tema ancora più gravoso rispetto al passato».

La rassegna romagnola – affiancata dal Poultry Forum, dedicato alla filiera avicola – vede al centro tanti temi, a partire dall’International Cherry Symposium, che vedrà confluire in fiera i maggiori esperti mondiali della ciliegia e dallo Spice & Herbs Global Expo, il salone internazionale delle spezie, erbe officinali ed aromatiche. Tra i temi principali spicca l’Africa, che, a giudizio di Piraccini, «rappresenta il continente delle opportunità» e «rimarrà uno dei focus prioritari di Macfrut anche per i prossimi anni, tant’è che abbiamo programmato per l’autunno tre missioni di presentazione della fiera, con la presenza delle imprese italiane della filiera, in tre aree strategiche del continente africano».