Mach 1, la Mustang più potente arriva anche in Europa

2' di lettura

La Mustang Mach 1 è la versione più corsaiola dell'iconica di Ford. Progettata per essere anche la variante più potente di sempre è anche un omaggio alla nota serie speciale datata 1969. E' equipaggiata con un motore V8 di 5.000 cc da 460 cv di potenza massima a 7.250 giri e 529 Nm di coppia a 4.900 giri oltre ad offrire un carico aerodinamico superiore del 22% per una maggiore aderenza in curva. A livello di prestazioni lo 0 a 100 kmh è in 4,4 secondi e la velocità è di 267 kmh se il cambio è manuale e di 249 km con l'automatico.

Due cambi, manuale a 6 marce automatico a 10

Si può scegliere tra due diverse trasmissioni, Mach 1 è, infatti, la prima Mustang di produzione disponibile con un cambio manuale a 6 rapporti attrezzato per le alte prestazioni grazie ad una tecnologia che rende le cambiate molto più fluide oltre che di un sistema di raffreddamento dell'olio ottimizzato per la guida ad alte prestazioni. In alternativa c'è una trasmissione automatica a 10 rapporti, con un software ricalibrato per le alte prestazioni oltre a prevedere un utilizzo della Mach sia su strada, ma anche in pista.

Una specifica griglia anteriore in due parti

Di serie su la Mach 1 offre un differenziale a slittamento limitato che incrementa il grip sia in rettilineo che in uscita dalle curve. Inoltre, il cambio automatico a dieci velocità dispone di un ulteriore scambiatore di calore dell'olio che ne aumenta la capacità di raffreddamento per gestire meglio la guida a pieno carico. I miglioramenti aerodinamici includono una rivisitazione della griglia anteriore, divisa in due parti e le inferiori e le laterali abbinate a un nuovo spoiler: il tutto migliora l'aerodinamica e il raffreddamento della vettura.

Pinze freno Brembo TM a 6 pistoncini

Il sottoscocca più lungo incorpora alettoni dedicati pensati per dirigere i flussi aerodinamici dell'aria direttamente sui freni che a loro volta dispongono di un servofreno con delle specifiche più elevate per prestazioni di frenata che siano costantemente reattive. Le pinze freno sono Brembo TM a sei pistoncini in grado di supportare delle distanze di arresto da 100 kmh a zero in meno di 32 metri. La riconfigurazione delle sospensioni migliora le prestazioni sia su strada, ma garantendo una prontezza ancora più ottimane anche in pista.

Soltanto 57 esemplari disponibile per l'Italia

Mustang Mach 1 sarà dotata di funzioni come il Launch Control visualizzabile nel quadro strumenti digitale di bordo da 12 pollici. Anche lo stile della Mustang Mach 1 si adegua alle caratteristiche aerodinamiche della vettura. Per l'Italia è prevista una disponibilità di soli 57 esemplari. La Mustang Mach 1 è disponibile nel solo colore grigio con stripes sul cofano e sulle porte. Ogni Mach 1 ha un esclusivo badge sul cruscotto, dispone del Sync 3 con touchscreen e navigatore satellitare più anche un modem integrato per una connettività ottimale.