Machiavelli senza machiavellismi

Questo lavoro si è accompagnato a una ricerca di tipo filologico che, oltre a mettere capo alla nuova fondamentale edizione nazionale delle opere di Machiavelli, si è proposta anche di attribuire alla sua penna opere assegnate, fino ad ora, ad altri autori. Ricerca assai importante, nella quale si è impegnato con cura particolare Pasquale Stoppelli.

Dopo aver affermato che la Commedia in versi attribuita a Lorenzo Strozzi sia invece da restituire a Machiavelli, ora Stoppelli sostiene che anche l’Epistola della peste sia di Machiavelli – tesi che in verità era stata accettata nella seconda metà dell’Ottocento da uno studioso come De Sanctis, che ne aveva però ridotto l’importanza, per essere poi abbandonata.

Lorenzo Strozzi, di cui ci resta la vita scritta da un suo cliente, Francesco Zeffi – autore di una traduzione parziale del libro VI di Polibio, assai probabile chiave di accesso di Machiavelli al testo dello storico greco (come sostenne in un saggio memorabile Eugenio Garin) –, ebbe legami importanti con Machiavelli, che gli dedicò l’Arte della guerra. A Strozzi però, per motivi che Stoppelli spiega con chiarezza, si sarebbe finito per assegnare opere del Segretario, tra le quali questa Epistola della peste, che va perciò restituita al suo autore. Stoppelli sostiene la sua tesi con argomenti esterni e, rifacendosi al metodo del critico d’arte Giovanni Morelli, di carattere interno, sottolineando che Machiavelli è uno scrittore «ricorsivo»: utilizza cioè lo stesso lessico, pur suonando tasti diversi – politici, storici, teatrali –; e ne dà un’ampia dimostrazione nel commento che accompagna il testo. Da questo punto di vista è difficile non condividere la tesi di Oreste Tommasini, secondo cui nel testo c’è «qualche impronta della unghia leonina del Machiavelli». Basta pensare alla spettacolare rappresentazione dell’«otioso frate a testa ritta, atto più al remo che al sagrificio», che «con fratesca [...] carità» cerca di insidiare, con i soliti trucchi, la bella donna che l’autore della lettera aveva già adocchiato, e con cui aveva cominciato a mettere le basi di una relazione.

Sia pure a una temperatura più bassa, in questo come in altri luoghi, si ritrovano lemmi caratteristici di Machiavelli. Ma nel testo sono presenti anche motivi addirittura di carattere autobiografico che possono ricondurre a lui: mi limito a citare le insistite battute sul sesso e la vecchiaia, nelle quali sembrano riflettersi i tormenti che gli procurava l'amore per Barbara Raffacani Salutati e che sono espliciti nei versi dedicati Alla Barbera, incentrati sullo scarto fra potere e volere, nella vita come in amore.

È su una ultima affermazione di Stoppelli che vorrei tuttavia richiamare l’attenzione: sul carattere di «rappresentazione parodica» dell’Epistola – cioè sulla sua dimensione teatrale – in cui si intrecciano comico, lirico, grottesco e tragico. È una conferma di due punti importanti: la teatralità è una struttura costitutiva dell’opera di Machiavelli; le lettere, in generale, sono uno dei luoghi in cui si esercita con maggiore libertà e originalità l’officina teatrale del Segretario fiorentino. È la strada che, con la mediazione dell'anticlassicismo rinascimentale, arriverà fino a Bruno.