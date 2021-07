Macquarie compra corso Europa 12 a Milano

1' di lettura

È un edificio in piano centro a Milano l’ultimo acquisto di Macquarie e il primo nel settore immobiliare in Italia. Secondo indiscrezioni di mercato il gruppo avrebbe acquistato per la cifra di 63 milioni di euro il palazzo di corso Europa 12, attraverso un fondo appena costituito da Kryalos Sgr.

L’edificio di otto piani si sviluppa su una superficie complessiva di 6mila metri quadrati con spazi retail al piano terra, in una location centrale a pochi passi dal Duomo. Qui sta arrivando la linea blu della metropolitana che raggiungerà l’aeroporto di Linate.

A occupare gli spazi sono quattro tenant di elevato livello, tra cui uno studio legale internazionale e un consolato.

Loading...

Milano continua dunque a catalizzare l’interesse degli investitori internazionali. La città ha appeal per la ingente liquidità in giro in cerca di opportunità. Poche asset class oggi consentono di avere ritorni interessanti come il real estate.

Macquarie AM - che gestisce asset under management per un controvalore di 364 miliardi di euro (31 marzo 2021) - insieme a Cdp Equity e Blackstone Infrastructure Partners ha acquistato da Atlantia l’88,06% del pacchetto azionario di Autostrade per l’Italia.

Macquarie AM ha uno staff di oltre 1.900 persone in 20 mercati, in Australia, America, Europa e Asia.