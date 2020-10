Macron: coprifuoco a Parigi e in altre 8 città per 4 settimane Coprifuoco a Parigi, Marsiglia, Lille, Grenoble, Lione, Tolosa, Rouen, Aix-en-Provence e Saint-Etienne per 4 settimane. Scatterà questo sabato e prevede il divieto di uscire dalle 21 alle 6 del mattino

Emmanuel Macron durante il suo interventro in diretta tv (Afp)

Coprifuoco a Parigi, Marsiglia, Lille, Grenoble, Lione, Tolosa, Rouen, Aix-en-Provence e Saint-Etienne per 4 settimane. Scatterà questo sabato e prevede il divieto di uscire dalle 21 alle 6 del mattino

3' di lettura

Coprifuoco nelle regioni di Parigi (Ile-de-France), Marsiglia, Lille, Grenoble, Lione, Tolosa, Rouen, Aix-en-Provence e Saint-Etienne per 4 settimane. Scatterà questo sabato e prevede il divieto di uscire dalle 21 alle 6 del mattino. Lo ha annunciato in diretta tv il presidente francese Emmanuel Macron. In quella fascia oraria dunque non sarà possibile né uscire né visitare o ricevere amici. Chi violerà il coprifuoco riceverà una multa di 135 euro.

Il coprifuoco è prorogabile fino al primo dicembre se si rivelerà necessario dopo una verifica al termine del periodo previsto di un mese. Al momento, ha detto il presidente, non sono previste restrizioni ai viaggi tra le regioni e le città francesi e neppure agli spostamenti con i mezzi pubblici di trasporto.

La situazione è preoccupante

“Non abbiamo perso il controllo ma in Francia la situazione è molto preoccupante” per il Covid, ha detto il presidente. “Siamo in una situazione preoccupante e questo giustifica il fatto di non restare inermi né cedere al panico”, ha aggiuntol Macron, nell'intervento in televisione per annunciare la nuova stretta contro il nemico invisibile. È un virus “pericoloso e grave per tutti”. “Siamo entrati in una fase in cui bisogna reagire”, ha avvertito Macron, aggiungendo che “il virus riparte, circola di nuovo rapidamente in Europa e nel nostro Paese”.

“Avremo a che fare con questo virus almeno fino all'estate 2021, lo dicono tutti gli esperti”, ha continuato il presidente che ha inoltre spiegato che un lockdown generale in tutto il Paese sarebbe “sproporzionato”. Ha anche detto che il nuovo giro di vite non impedirà di andare in vacanza, con particolare riferimento alla prossima pausa di Ognissanti. Il capo dell'Eliseo si è anche mostrato particolarmente comprensivo e solidale nei confronti dei giovani. “Non è facile essere giovani nel 2020”, ha detto in riferimento alle nuove misure di coprifuoco a partire dalle 21. Ma ha chiesto loro di fare uno sforzo, non smettendo di uscire, ma magari limitando il numero di amici con cui incontrarsi contemporaneamente. Per Macron, giovani o no, una scelta di “buon senso” è non riunirsi in più di 6 persone.

Macron ha promesso una nuova “strategia” per ridurre “drasticamente i tempi” di attesa per ottenere i test. Il presidente alle prese con una forte recrudescenza del nemico invisibile ha anche invocato “due-tre giorni di telelavoro a settimana” per ridurre i contagi.