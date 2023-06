Macron critica l’IA Act europeo e annuncia: «Francia investirà 7 miliardi per sviluppare IA nazionale»

Il parlamento Ue approva prime norme sull'Intelligenza artificiale

Le critiche di Macron

Macron ha detto che la materia va trattata facendo leva sulla cooperazione mondiale nella regolamentazione.«Non possiamo farlo solo per l’Europa continentale», ha spiegato il presidente francese. «L’OCSE sa costruire approcci internazionali, come abbiamo fatto con le questioni fiscali. Secondo me, questo è l’approccio che dobbiamo adottare per evitare di creare pregiudizi».

Macron ha anche chiesto di copiare l’approccio del Regno Unito di chiedere alle grandi aziende di intelligenza artificiale lavorare insieme sulla regolamentazione, ha sottolineato la necessità di stress test che rilevino contenuti protetti da copyright, nonché pregiudizi sessisti, razzisti e antisemiti. Ha anche affermato che è necessario creare database in lingua francese più grandi per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, al fine di evitare il rischio di «pregiudizi anglosassoni».

Il presidente è intervenuto dalla conferenza VivaTech a Parigi. Anche il fondatore di Tesla Elon Musk dovrebbe parlare all’evento venerdì e incontrare Macron lo stesso giorno per discutere di potenziali investimenti in Francia.

Bill Gates in cina per incontratre Xi Jinping

Intanto si apprende che Bill Gates, co-fondatore di Microsoft Corp, incontrerà il presidente cinese Xi Jinping venerdì durante la sua visita in Cina. Si tratta del primo incontro di Xi con un imprenditore privato straniero negli ultimi anni.

Gates ha twittato mercoledì di essere atterrato a Pechino per la prima volta dal 2019 e che avrebbe incontrato partner che avevano lavorato alle sfide globali per la salute e lo sviluppo con la Bill & Melinda Gates Foundation. Ma è probabile che i due discuteranno anche di temi strategici tra cui lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, visti gli investimenti e le conquiste tecnologiche di Microsoft in questo campo.