Macron e Le Pen: due mondi, due linguaggi, due idee di democrazia

Uscire dall’Europa senza dirlo

È sull'Europa che Macron è riuscito forse a mostrare meglio le contraddizioni di Marine Le Pen, che ha abbandonato i grandi proclami euroscettici e antieuro ed è passata alle proposte concrete per riformare l'Unione europea: il blocco della libera circolazione delle persone, la fine della prevalenza delle norme europee su quelle nazionali. «È un progetto che non dice il suo nome – ha detto Macron – ma che consiste nel far uscire la Francia dall'Unione europea». «Sono stata deputata europea e ho visto i tedeschi difendere gli interessi dei tedeschi, ma non ho mai visto i francesi difendere gli interessi dei francesi», ha detto Le Pen. «Forse non ci è andata troppo spesso», gli ha risposto Macron.

L'alternativa all'Europa, secondo Le Pen che accusa il presidente di voler sminuire la Francai, è l'Africa francofona: «La Francia non è un paese continentale e deve trovare quell'ambizione di grandeur con partner privilegiati, in particolare in Africa», ha detto.

Contro «l’ecologia punitiva»

Le Pen, del resto, ha presentato un progetto economico contrario al libero scambio, contro le importazioni, orientato al «localismo» e al «patriottismo economico», che poco si conciliano con la grandeur, almeno da due secoli e mezzo. Il richiamo al localismo è stata però la chiave, per Le Pen, per affrontare il tema a lei ostico dell'ecologia, danneggiata a suo dire dal libero scambio. La sua ricetta prevede molto nucleare (e idrogeno) e la distruzione degli impianti eolici che distruggono il paesaggio delle campagne (molto caro ai francesi). Macron le ha ricordato che il nucleare è lento e non può sostituire tutto, l'idrogeno non è una fonte di energia – richiede energia per essere prodotto – e che distruggere l'eolico significa distruggere aziende e posti di lavoro. Le Pen ha parlato di «ecologia punitiva», per contestare le scelte di Macron, e vuole rallentare la transizione, mentre il presidente vuole raddoppiarne la velocità.

«Imposte nascoste» nei progetti pensionistici

Sono state le pensioni, però, il primo tema a scaldare il dibattito. Le Pen vuole abbassare l'età pensionabile dagli attuali 62 fino a 60, almeno per i lavoratori che hanno iniziato prima a lavorare, ma senza tener conto dei lavori usuranti. Al contrario di Macron, che vuole portare l'età pensionabile a 65 anni. «Io non voglio aumentare le imposte, non voglio aumentare il debito, voglio anzi iniziare a rimborsarlo», ha detto il presidente accusando il progetto pensionistico di Le Pen di contenere «imposte nascoste» per finanziarlo.

La sicurezza e l’immigrazione

Il vero grande tema è però quello della sicurezza. Le Pen alza il dito sull'«immigrazione anarchica» e vuole ridurre il ricorso al carcere domiciliare, costruendo nuove prigioni; mentre Macron ritiene un errore mettere i piccoli delinquenti a contatto con i grandi. Il presidente ha evocato come importante il tema dei femminicidi, contestato da Le Pen, e ha annunciato la costituzione rapida di 200 brigate di gendarmeria per la ruralità, oltre alla lotta al cybercrimine: «Non si fa sicurezza con le parole, con i pugni chiusi, con gli atteggiamenti: abbiamo creato 10mila posti di gendarmi, abbiamo aumentato il budget della giustizia del 30%».

Il velo e l’islamismo

Dalla sicurezza all'Islam il passaggio è breve (ed è contestato da Macron): Le Pen dichiara di essere contro - ma lo è anche Macron - l'«ideologia islamista che attacca i fondamenti della nostra Repubblica». Non è quindi contro la religione, ma intanto vuole vietare il velo in tutti i luoghi pubblici in quanto «uniforme imposta dagli islamisti» - e non, per esempio, segno di sottomissione femminile - mentre Macron ritiene che sia un simbolo religioso, da vietare nelle scuole, ma non per le strade. «Si creerebbe la guerra civile», ha detto il presidente. «È grave quello che dice», ha risposto Le Pen, riferendosi all'idea che chiedere di rispettare una legge possa portare a disordini. Per Macron è comunque «inquitante» quello che chiama il «cammino» di Le Pen dal velo, all’islamismo all’immigrazione: «Lei confonde tutto».