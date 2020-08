Macron: «Le autorità libanesi rispondano alle richieste del popolo». Si dimette la ministra dell’informazione libanese Iniziata la videoconferenza internazionale per coordinare il sostegno alla capitale libanese. Appello di papa Francesco durante l’Angelus

«Il mondo deve agire in fretta e con efficacia per coordinare i nostri aiuti in modo che arrivino al popolo libanese», ma nel frattempo le autorità del Libano devono fare in modo che il Paese «non sprofondi» e «rispondere alle richieste della popolazione che manifesta pacificamente nelle strade di Beirut». Aprendo i lavori Macron ha invitato tutti a evitare che «la violenza e il caos prevalgano».

Queste le parole del presidente francese in apertura della conferenza internazionale dei donatori da lui voluta per aiutare Beirut dopo la devastante esplosione del 4 agosto. «Il caos non deve vincere», ha detto Macron, sottolineando che «nonostante le differenze di vedute, tutti devono venire in aiuto del Libano e della sua gente».

Il presidente ha detto che l'offerta di assistenza include anche il sostegno a un'inchiesta imparziale, credibile e indipendente sull'esplosione del 4 agosto, una ipotesi però che sembra essere stata rifiutata da leader del movimento sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, secondo cui deve essere l’esercito libanese a guidare l’inchiesta.

La videoconferenza internazionale di sostegno al Libano dopo le terribili esplosioni che hanno colpito Beirut martedì scorso si è aperta domenica alle 14, promossa dallo stesso Macron e organizzata dal governo francese insieme alle Nazioni Unite. Oltre a Macron, interverranno il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e il presidente libanese Michel Aoun. Ai lavori ha annunciato la sua presenza anche il presidente americano Donald Trump.

Si dimette la ministra dell’informazione

Intanto, la crisi che ha colpito il Paese dei cedri sta avendo ripercussioni anche sul suo governo, fortemente contestato da manifestazioni di piazza svoltesi sabato a Beirut. La ministra dell'Informazione libanese, Manal Abdul Samad, ha infatti annunciato oggi le sue dimissioni, secondo quanto riferiscono i media libanesi. Si tratta delle prime dimissioni di un membro dell'esecutivo del primo ministro Hassan Diab dopo l'esplosione.

Papa Francesco: aiuti siano generosi, Libano incrocio di culture capaci di vivere insieme

Oggi durante l’Angelus domenicale è arrivato l’accorato appello anche di papa Francesco: «Rinnovo l'appello per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale». «In questi giorni il mio pensiero torna spesso al Libano», ha detto il papa all'Angelus salutando un gruppo di libanesi a piazza San Pietro con le loro bandiere. «La catastrofe di martedì scorso chiama tutti, a partire dai libanesi, a collaborare per il bene comune di questo amato Paese. Il Libano ha un'identità peculiare frutto dell'incontro di varie culture, emersa nel corso del tempo come un modello di vivere insieme. Certo, questa convivenza ora è molto fragile, lo sappiamo, ma prego perché, con l'aiuto di Dio, e la leale partecipazione di tutti questa possa rinascere libera e forte».