Macron, maggioranza allargata o appoggio esterno

«Chiarezza e responsabilità». Emmanuel Macron prende atto del risultato elettorale delle legislative e delle «fratture» che lacerano la Francia. Si prepara allora a costituire un Governo con una maggioranza allargata - una coalizione, un appoggio esterno, «testo di legge per testo di legge», o entrambi - che tenga conto di due elementi: il voto di aprile, che ha premiato il suo progetto - rispetto a quello di Marine Le Pen - e quello di domenica che lo ha privato della maggioranza assoluta. Due scelte chiare, ha detto, «e la mia responsabilità è di farle vivere».

Le consultazioni che ha tenuto con tutte le forze politiche gli impongono di escludere - ha spiegato in un discorso ai cittadini - un governo di unità nazionale. Macron ritiene però che occorre dare, e ne ha ravvisato la disponibilità da parte della maggioranza dei gruppi parlamentari, una risposta chiara e urgente ad alcuni bisogni dei cittadini: potere d’acquisto, retribuzioni, piena occupazione, transizione ecologica, sicurezza.

Il suo nuovo governo si costruirà quindi su una base di chiarezza: con il voto di aprile i francesi hanno scelto - ha detto - «un progetto di indipendenza per il nostro Paese, la Francia, e per l’Europa che dobbiamo rendere più forte, attraverso una difesa forte e ambiziosa, una ricerca d’eccellenza, un’industria e un’agricoltura più potenti, attraverso investimenti sull’avvenire: un progetto di progresso sociale, in particolare per la nostra scuola e la nostra sanità», di «progresso ecologico», e di «sicurezza e giustizia».

Questo progetto deve essere «responsabile, ossia credibile e finanziato». I prossimi programmi non dovranno quindi richiedere «né più imposte né un maggior debito fiscale o ecologico», ha detto. La Francia ha perciò bisogno di riforme per «creare maggiori ricchezze, più lavoro, e innovare sempre di più».

La responsabilità, da parte di tutti, imporrà - ha aggiunto Macron - «di costruire compromessi, arricchimenti, correzioni, e farlo in tutta trasparenza, a cielo aperto, in una volontà di unione e di azione per la nazione che riguardi tutte le forze politiche, a cominciare dalla maggioranza presidenziale» insieme a tutti i corpi intermedi. Dopo la trasferta europea, anche per decidere dell’adesione dell’Ucraina, Macron inizierà il percorso, che si preannuncia lungo, per costruire il nuovo governo.