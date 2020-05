Macron-Merkel, piano da 500 miliardi per la ripresa della Ue. Palazzo Chigi: buon punto di partenza

L’istituzione del fondo, presentato come secondo punto del documento, rientra in un programma in quattro punti. Il primo è recupero della «sovranità sanitaria», intesa come lo sviluppo dell’industria Ue nel settore medicale e di un vaccino europeo, oltre a una task force comunitaria; il secondo è appunto il fondo da 500 miliardi descritto sopra; il terzo è la transizione ecologica e informatica, mantenendo la rotta del Green new deal comunitario e accelerando sulle reti di quinta generazione; il quarto è un richiamo alla «sovranitàeconomica» della Ue, declinata come una riforma delle leggi sulla concorrenza europee (per favorire la nascita di «campioni industriali», evitando veti come quello che ha ostacolato la fusione Siemens-Alstom) e un appello a «diversificare le catene di valore».

Le tensioni in Europa sul recovery fund

L’accordo tra Parigi e Berlino cerca di dettare la via ai colleghi europei sul cosiddetto Recovery fund, il fondo per la ripresa che dovrebbe essere incluso nel bilancio pluriennale della Ue 2021-2027. L’Eurogruppo ha dato mandato alla Commissione di architettare il cosiddetto Recovery fund, fondo per la ripresa, ma al momento non sono chiare né le dimensioni effettive né la composizione dello strumento.

Leggi anche Unione europea e Covid-19: è tempo di pensare fuori dagli schemi

La spaccatura è fra i paesi di Nord e Sud Europa: i primi insistono perché il fondo elargisca denaro sotto forma di prestiti, i secondi insistono per il ricorso a sussidi senza indebitamento da parte delle economie più bisognose. Il piano della Commissione dovrà essere approvato successivamente da Europarlamento e i leader europei riuniti nel Consiglio.

Per approfondire

● Ue, i tre pilastri del recovery fund

● La Ue vede recessione record per il 2020