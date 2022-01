Macron, rivedere carta diritti Ue e Schengen. Clima e digitale sfide del secolo

«Serve nuova alleanza con l’Africa»

Sul terzo fronte, quello della pace, Macron ha rilanciato l’urgenza di una « nuova alleanza» con l’Africa. La sede del dialogo sarà il summit fra Ue e Unione africana in programma a febbraio a Bruxelles. «L’Europa deve proporre una nuova alleanza al Continente africano. È in Africa che si gioca il futuro di questo Continente» ha detto Macron, aggiungendo che «aiuteremo i nostri amici africani e dovremo costruire un new deal con il Continente». Macron ha parlato anche dei Balcani occidentali e delle procedure di adesione pendenti, auspicando una «revisione delle regole» che agevoli l’ingresso di nuovi stati membri.

Brexit, «restare amici» con il Regno Unito

Macron ha fatto appello perché si mantenga un «cammino comune» con il Regno Unito, auspicando che l’amicizia fra i due blocchi sopravviva al divorzio politico. Il tutto, però, a fronte di impegni chiari sugli accordi già firmati: «Dobbiamo fare rispettare con chiarezza gli impegni presi sui dirititin dei nostri pescatori o sull’Irllanda del Nord», ha detto, citando due fra i dossier più scomodi nelle trattative fra le due parti. Queste, ha sottolineato,sono le «condizioni per restare amici».