Francia, Macron crolla e perde la maggioranza assoluta. Exploit di Le Pen

Allargare la maggioranza

I più moderati tra i repubblicani e i socialisti - scontenti dell’alleanza con Mélenchon - sono i candidati naturali, ma ovviamente il programma di Macron dovrà scendere a compromessi. «Si verrà a patti con tutti coloro che vogliono fa avanzare il Paese», ha subito detto la portavoce del governo, Olivia Grégoire, che ha espresso la sua «inquietudine per forze estremiste così forti», presto seguita dalla prima ministra Borne: «Le multiple sensibilità dovranno essere associate e i buoni compromessi costruiti per agire al servizio della Francia. I francesi ci invitano a unirci per il nostro paese». «È una situazione inedita, che ci imporrà di andare al di là delle nostre certezze e delle nostre divisioni», ha riconosciuto il suo predecessore Gabriel Attal. «Costruiremo presto una maggioranza che sarà assoluta nell’Assemblée», ha detto ancora il ministro per i rapporti con il Parlamento Olivier Véran.

Le aperture (e le divisioni) dei Républicains

«Les Républicains saranno il blocco decisivo» ha aggiunto Rachida Dati, ex ministra neogollista mentre Jean-François Copé, ex ministro con Villepin, ha ripetuto che «un patto di governo è vitale tra Macron e Lr per lottare contro la rimonta delle forze estremiste». Christian Jacob, presidente del partito, ha però ripetuto che «siamo all’opposizione e resteremo all’opposizione».

I precedenti del 1959 e 1988. De Gaulle e Mitterrand

Qualcosa di simile è già capitata, in Francia: nel 1988, François Mitterrand, convinto di poter conquistare la maggioranza assoluta dopo la rieleazione e la cohabitation con Jacques Chirac primo ministro, riuscì a ottenere soltanto 275 seggi, contro i 289 della maggioranza assoluta. Fu costretto, con il governo Michel Rocard - mal sopportato - ad allargare la maggioranza a sinistra (i 26 comunisti) e a destra (i 40 centristi). Anche Charles De Gaulles, nella prima legislatura della V Repubblica (1958-1962) non riuscì a conquistare la maggioranza assoluta, ottenendo 198 deputati su 551 e il primo ministro Michel Debré fu costretto a una difficile alleanza, nata nel 1959, con il Centre national des indépendants et paysans, : tra i suoi 133 deputati sedeva Valéry Giscard d’Estaing.

Lo scudo dell’articolo 49-3 della Costituzione

All’epoca, l’articolo 49-3 della Costituzione (usato 3 volte da Debré, anche per dotarsi di una bomba atomica, 28 volte da Rocard) permetteva però al presidente di governare con una maggioranza relativa: i disegni di legge potevano passare senza voto, a meno che non fosse approvata una mozione di sfiducia. Dal 2008 la norma si applica solo alle Finanziarie e alle leggi sul finanziamento della previdenza sociale.

La vittoria dei populisti

La vittoria dei populisti è particolarmente significativa tenuto conto del sistema elettorale, un uninominale a doppio turno, che tende a sottorappresentare le forze minori. Il Front nationale aveva ottenuto nel 2017 soltanto 8 deputati, malgrado il 13% dei voti al primo turno e l’8,75% al secondo. «È uno tsunami», ha commentato Jordan Bardella, presidente del partito (in sostituzione di Marine Le Pen). Mélenchon, socialisti, comunisti ed ecologisti, che si erano presentati singolarmente, avevano conquistato in totale 58 deputati. Oggi salutano, con il leader, «la rotta totale del partito presidenziale». Mélenchon ha anche sottolineato come «non c’è alcuna maggioranza».