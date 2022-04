Macron punta su una donna per conquistare l’Assemblée

Gli altri nomi, da Le Maire a Darmarin

Non mancano altri nomi: Bruno Le Maire, ministro dell'Economia durante tutto il quinquennato e personaggio centrale del macronismo, o Gérald Darmanin, ministro degli Interni, o Richard Ferrand, presidente dell'Assemblée e uomo di sinistra, o ancora Olivier Dussopt, ministro delegato per i conti pubblici. Se la scelta dovrà cadere su una donna, altri nomi sono Catherine Vautrin, neogollista, presidente dell'area metropolitica di Grand Reims, oppure Nathalie Kosciusko-Morizet, ex ministra ed ex segretaria di Stato per l'Ecologia. È comunque l'intera compagine del governo, a parte forse qualche posto chiave, che sarà completamente cambiata. Anche l'opposizione tenta di riorganizzarsi.

Disunione nella destra radicale

La destra appare in difficoltà. Eric Zemmour invoca un'”unione delle destre” ma la sua accusa agli amici-rivali del Rassemblement national («è l'ottava volta che la sconfitta porta il nome di un Le Pen») pesa sulle trattative. Per Marion Maréchal, vicina a Zemmour e nipote di Marine, si tratta di pretesti per non trattare: la tentazione di andar soli, per un Rn da sempre feudo della famiglia, è molto forte.

«Non dietro Mélenchon»

Complesse anche le trattative a sinistra. Il nodo è la Ue: Mélenchon punta, come Marine Le Pen, a scegliere a quali regole adeguarsi e questo è un ostacolo alla partecipazione dei Verts, che invece puntano a un'Europa federalista nella quale quindi siano ammesse regole federali. Dietro Mélenchon «non funzionerà», ha detto Yannick Jadot, ex candidato presidenziale per gli ecologisti, pur favorevole a un'alleanza. Le discussioni con i socialisti proseguono intanto a porte chiuse.

Républicains in fuga verso Macron

Soli e sconfitti alle presidenziali, i Républicains cercano una nuova strada, ma molti tra loro – presidenti di regione, sindaci di città importanti, e persino l'ex presidente Nicolas Sarkozy – cercano di passare con il presidente, di rispondere al richiamo alla “raccolta” contro le forze estreme. François-Xavier Bellamy, deputato europei per i neogollisti, ha allora richiamato tutti a scegliere dove stare: «Il dovere della destra è di incarnare un'alternativa». Il consiglio strategico ha approvato all'unanimità, con due astensioni, una mozione che esclude ogni apparentamento con Macron. Trovare una strada non macroniana e non lepenista non è facile: non lo è stato negli anni scorsi, non lo è adesso.