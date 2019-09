Macron in visita a Roma per un nuovo trattato del Quirinale (entro il 2020)

Prima vertice bilaterale, poi trattato del Quirinale

Con Mattarella e Conte Macron potrebbe dare il nuovo calcio di inizio al lavoro per quel Trattato del Quirinale al quale aveva già lavorato una commissione mista italo-francese di saggi fino al maggio del 2018. Il Trattato coprirà tutto il ventaglio dei rapporti culturali, politici ed economici tra i due Paesi e potrebbe vedere la luce con la firma finale entro la prima metà del 2020 comunque dopo il vertice bilaterale italo-francese che si terrà in Italia (l’ultimo è stato quello di Lione nel 2017). Senza entrare troppo nel merito è probabile che Macron chiederà Conte aggiornamenti sulla vicenda Tav (sempre ostili i Cinque stelle) mentre su Fincantieri Stx occorrerà attendere le decisioni dell’Antitrust europeo attivato dalle autorità regolatorie francese e tedesca. Piena intesa invece tra Roma e Parigi sulle riforme del Patto di stabilità per rilanciare la crescita puntando a quegli investimenti produttivi specie nel settore della green economy.

Migranti: evitare che vertice di Malta fallisca

L’Italia, anche con la presenza dell’ex premier Paolo Gentiloni nel collegio dei commissari, sta comunque rientrando nella partita europea. E vuole giocare, insieme alla Francia, un ruolo centrale nella stabilità del Mediterraneo. Macron e Conte discuteranno su come superare le divisioni ancora esistenti sugli aspetti tecnici della questione migranti e che potrebbero far fallire il prossimo vertice a sei (Italia, Malta, Francia, Germania, Finlandia e Commissione) che si terrà alla Valletta il 23 settembre. Il vertice tra ministri dell’Interno a Malta è stato deciso per iniziativa franco-tedesca dall'ultimo Consiglio Giustizia e Affari Interni di Helsinki che aveva fatto registrare una profonda spaccatura tra Paesi del Sud e del Nord. Il nuovo vertice deve dare risposte a tre quesiti di fondo: 1) Quali sono i migranti da ricollocare, solo i richiedenti asilo come chiede a gran voce la Francia o anche quelli economici; 2) Quali devono essere i porti di sbarco, quelli sicuri e più vicini come pretende la Francia o ci deve essere una rotazione nei porti dei sei Paesi volenterosi (Italia, Malta, Francia, Germania, Spagna e Grecia); Come ci si deve comportare rispetto alle Ong? Dare un codice di comportamento preciso per le acque Sar e sulle modalità di salvataggio o essere più flessibili come vorrebbe la Germania?

Libia: incontro Conte-Sarraj su soluzione politica

Tutti e sei i Paesi volenterosi che accettano al redistribuzione condividono comunque un meccanismo di incentivi che premi anche finanziariamente quei Paesi che accolgono una parte di migranti e preveda politiche di aiuto allo sviluppo per sostenere gli sforzi dei Paesi di origine e transito. Un problema a parte riguarda la Libia dove è in corso un conflitto a bassa intensità che ha già prodotto molti morti. Il premier del Governo di unità nazionale di Tripoli, Fayez Sarraj avrà una colazione di lavoro con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. L’obiettivo è di arrivare a un cessate il fuoco durevole e la fissazione di una conferenza internazionale con tutti gli attori della crisi. Nello stesso momento si pone il problema di riportare sotto il controllo delle agenzie Onu i campi profughi presenti in Libia chiudendo quelli di Khoms, Tajura e Misurata troppo vicini alle zone di guerra.