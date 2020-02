Macy’s chiude 125 negozi e punta su spazi più piccoli e su misura

Un 2019 deludente

Anche se i risultati del 2019 saranno resi noti il 25 febbraio, Macy’s ha già condiviso i risultati preliminari del quarto trimestre 2019, che comprende il periodo delle feste natalizie e che prevede ricavi per 24,5 miliardi di dollari. Ma proprio nel periodo più promettente per ogni retailer, le vendite same store di Macy’s, cioè quelle in negozi aperti da più di un anno, sono risultate in calo dello 0,5%, per un totale di 0,7% sull’intero 2019.

Un ritorno al segno negativo, dopo un 2019 che sembrava essere iniziato in maniera diversa, con i primi, sudati risultati della strategia del vulcanico ceo Jeff Gennette, in carica dal 2016, appassionato di digitale, un segmento che peraltro sta andando relativamente bene nei conti del gruppo.

Cosa c’è dietro un addio

A dicembre, però, dopo poco più di due anni, il presidente Hal Lawton ha lasciato Macy’s. Veniva da eBay e da gennaio è il nuovo ceo di Tractor Supply, basata a Brentwood, Tennessee, una catena di prodotti dedicati «a chi ama la vita rurale» (sic). Una scelta che può sembrare bizzarra, ma che è invece piuttosto rivelatoria: Tractor Supply ha oltre 1.800 negozi negli Stati Uniti, insieme alla catena di pet store Petsense, e nel 2020 prevede di arrivare a 9 miliardi di dollari di ricavi, in aumento del 7% rispetto al 2019. Anno in cui le azioni di Macy’s, un gigante per dimensioni, giro d’affari e storia, hanno visto sfumare il 50% del loro valore.