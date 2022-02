Mad for Science for Teachers, partito il nuovo progetto della Fondazione DiaSorin

Ascolta la versione audio dell'articolo

La passione per la scienza contagia non più solo gli studenti delle scuole italiane ma anche gli insegnanti che hanno un ruolo cruciale nel far germogliare l'interesse verso la scienza e orientare gli studenti verso le carriere scientifiche. Per essere efficaci i docenti hanno bisogno di aggiornare le proprie conoscenze con programmi di formazione mirati in un campo in rapido sviluppo come quello delle Scienze della Vita. È con questo obiettivo che la Fondazione DiaSorin lancia il suo nuovo progetto, Mad for Science for Teachers, rivolto alla promozione delle competenze scientifiche e tecnologiche dei docenti delle scuole vincitrici del Concorso nazionale Mad for Science.

Le iniziative

Il nuovo progetto prevede diverse iniziative, tra cui la realizzazione di un ciclo di webinar con la partecipazione di importanti scienziati italiani: il primo appuntamento è stato il 16 febbraio con Maria Rescigno, vice rettrice e delegata alla Ricerca di Humanitas University, per l'incontro “Microbiota: il super-organismo dentro di noi”. A fine marzo verrà poi realizzato il workshop “Apprendimento orientato per problemi: il caso di M. R., un uomo di 42 anni con un tumore del colon”, tenuto da Ruggero Pardi, professore di Patologia generale all'Università Vita e Salute del San Raffaele. Il workshop affronta, con la metodologia del problem-based learning, l'impatto della genomica nello studio e nell'individuazione delle malattie tumorali. Queste due iniziative si affiancano all'ormai consueto corso teorico-pratico dedicato ai docenti dei tre istituti primi classificati dell'ultima edizione del progetto Mad for Science, che si terrà a Milano il 22 e 23 marzo 2022, in collaborazione con il CusMiBio dell'Università di Milano.

«L'amore per la scienza nasce sui banchi di scuola. Per trasferirlo ai giovani occorrono non solo strumenti e strutture adeguate, ma anche docenti che possano affrontare tematiche, esercitazioni e sperimentazione, padroneggiando le tecnologie più avanzate. Fare questo è parte integrante della nostra missione e questo nuovo progetto rappresenta un passo concreto nella promozione della formazione scientifica nelle scuole italiane» sottolinea Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione DiaSorin. Tutte le iniziative del progetto Mad for Science for Teachers sono gratuite per i docenti che vi partecipano e sono svolte nell'ambito della collaborazione che è appena stata siglata con il ministero dell'Istruzione.

