Mad for science, scelti gli 8 istituti finalisti dell’edizione 2023

I vincitori entro il 24 maggio

La Giuria chiamata a valutare il 24 maggio i progetti sarà presieduta da Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione DiaSorin nonché direttore generale della Fondazione Telethon. «Il lavoro che attende la Giuria si preannuncia molto stimolante: anche quest'anno i progetti selezionati contengono spunti fortemente attuali e innovativi” ha commentato Pasinelli, e presidente di giuria della finale, queste le sue parole.

I premi

A partire dall'edizione 2023 verranno premiati i 3 progetti più meritevoli: il 1° Istituto classificato vincerà l'implementazione del laboratorio scolastico per un valore di 50.000 euro e la fornitura dei relativi materiali di consumo di 5.000 euro all'anno per i 5 anni successivi; il 2° classificato un importo di 30.000 euro per il laboratorio e 3.000 euro per i materiali di consumo, da utilizzare nei 5 anni successivi; il 3° classificato un importo di 20.000 euro per il laboratorio e 2.000 euro per i materiali di consumo dei 5 anni successivi.Non solo, anche per l'edizione in corso, Fondazione DiaSorin ha confermato il Premio Finalisti, del valore di 10.000 euro, ai team arrivati in finale ma non vincitori dei premi sopra descritti.

