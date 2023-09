Made Film Festival, al via a Bergamo il racconto audiovisivo del territorio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Made Film Festival, dal 22 al 24 settembre a Bergamo, è un racconto del “saper fare” del territorio attraverso il linguaggio audiovisivo. Quest'anno alla sua prima edizione, fortemente voluto dalla Camera di commercio di Bergamo, è nato con l'intento di promuovere la manifattura bergamasca, attraverso nuove prospettive, mezzi e linguaggi così da coglierne le innumerevoli sfumature e le complessità.

A cura di Giorgia Goi (Lab 80 film), Andrea Zanoli (Lab 80 film) è membro del comitato scientifico insieme a Maria Paola Esposito, Micaela Deiana per GAMeC, Daniela Pacchiana per Museo delle Storie di Bergamo e Giuseppe De Luca per Fondazione Legler per la storia economica e sociale di Bergamo. Made è inserito nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Il programma della tre giorni comprende premi per le opere che raccontano nel modo migliore la cultura d'impresa, nazionale ed internazionale e per quelle che mettono al centro la sostenibilità. Non mancheranno approfondimenti sullo storytelling del mondo del lavoro, con due incontri: “Benfatto, an artisan story - case study”, progetto multimediale di promozione dell'eccellenza artigiana Made in Italy realizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Confartigianato Imprese e “Audiovisivo e Purpose: Raccontare l’Anima delle Imprese” a cura di Story Factory. Il programma completo su madefilmfestival.it.