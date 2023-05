Made in Italy, alleanza tecnologica per l’indice dei ricavi in tempo reale

I punti chiave Il progetto

Le fonti

Campione ampio, disponibilità immediata. Potenza della fatturazione elettronica, massa di dati che ora viene “messa a terra” in modo diverso, non per fini fiscali ma per fornire informazioni sullo stato di salute delle imprese. Progetto nato dalla collaborazione dei Giovani Imprenditori di Confindustria con TeamSystem ed elaborato insieme al Centro Studi di Viale dell’Astronomia che si concretizza in un real time turnover index (RTT), indice che misura mese dopo mese l’andamento generale dei ricavi delle imprese.

«Iniziativa strategica - ricorda il presidente dei giovani di Confindustria Riccardo Di Stefano - per stimolare le nostre aziende e permettere loro di anticipare i trend in una fase in cui i cambiamenti sono molto più repentini rispetto al passato. L'indice, nonostante un generale rallentamento, mostra che in aprile il settore industriale frena meno degli altri: la manifattura, con il suo made in Italy, si conferma anche ora il traino per la crescita del Paese». La tempestività è uno dei punti di forza dell’indicatore, che già ora consente di stimare i dati delle vendite di aprile, dato che Istat fornirà solo il 28 giugno. «In un momento di grandi trasformazioni e opportunità - spiega il Ceo di TeamSystem Federico Leproux - poter disporre di dati in tempo reale è una variabile fondamentale: è con questo spirito che abbiamo avviato e portato a termine il progetto, contribuendo ad ampliare il patrimonio informativo che istituzioni e imprese hanno a disposizione».

Il panel di riferimento è rappresentato dalla fatture monitorate dall’azienda, provenienti da oltre 200mila imprese clienti, campione ampio (quello Istat è di 8mila) che consente già segmentazioni settoriali e geografiche e che in futuro potrà essere sviluppato in altre direzioni. Ad esempio guardando alle fatture in ingresso per monitorare l’andamento dei costi. Oppure, deflazionando il dato, stimando anche l’evoluzione dei volumi. «Al tempo del lockdown - spiega il responsabile del Centro Studi di Confindustria Alessandro Fontana - molte decisioni sono state prese al buio: non esisteva un modo per capire chi stesse lavorando e chi no. Con questo strumento si compie una passo avanti decisivo, in Italia non esiste nulla di paragonabile».