Made in Italy: anno record per l’export oltre i 500 miliardi. Volano Cina e Germania

Meno brillante l’area dei macchinari e delle attrezzature, in progresso solo di qualche decimale rispetto al 2019. Con la prospettiva però di un miglioramento nei prossimi mesi, almeno a giudicare dall’andamento delle commesse. I dati delle macchine utensili, ad esempio, evidenziano un indice al record trimestrale di sempre, con i primi nove mesi ad esprimere un livello 25 punti superiore rispetto al dato del 2019.

L’analisi per Paesi

Spostando l’analisi su base geografica il commento di fondo non cambia, osservando un incremento delle vendite diffuso quasi ovunque, con appena qualche eccezione negativa.

Il Regno Unito, ad esempio, che in otto mesi, probabilmente scontando anche l’effetto Brexit, acquista oltre un miliardo di merci in meno. Oppure l’India, tra i Paesi più colpiti di recente dalla pandemia, che presenta numeri in calo rispetto al 2019. Per converso, la riscossa più evidente è per gli acquisti dalla Cina, primo Paese ad entrare ma anche ad uscire dall’emergenza, con Pechino ad incrementare lo shopping di merci italiane di quasi il 20%. Crescita a doppia cifra anche per la Germania, mentre Francia, Stati Uniti e Svizzera sono in progresso poco al di sotto della media.

Le incognite per il futuro

Durerà? Se le indicazioni di massima in arrivo dai mercati sono positive, davanti alle aziende restano numerose incognite e rischi evidenti. Il rallentamento dell’auto, anzitutto, che a cascata frena migliaia di componentisti: il dimezzamento della produzione di auto dei costruttori tedeschi in Germania a settembre è un campanello d’allarme eloquente, che solo in quel mese vale 207mila vetture in meno rispetto a quanto accadeva nel 2019.

Altro freno è quello della componentistica, elettronica e non solo, con numerose aziende arrivate più volte a dover rallentare se non congelare l’attività produttiva per l’impossibilità di completare assemblaggi e processi produttivi. Eloquente l’ultima rilevazione Istat in questo senso: a segnalare ostacoli all’export nel terzo trimestre per effetto dei tempi di consegna prolungati è il 14,6% delle aziende, cinque volte la media storica degli ultimi anni. Con picchi che arrivano a coinvolgere un’azienda su cinque per macchinari e beni strumentali, gomma-plastica e autoveicoli. Trovare dati peggiori nelle serie storiche è possibile, tornando però indietro al 1990.