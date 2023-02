Made in Italy, aperte le candidature per gli artigiani che lo fanno risplendere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Saper fare: due parole che racchiudono una delle maggiori ricchezze del nostro Paese, quell'alto artigianato che dà forma e sostanza al made in Italy. Da qui nasce l'ultima iniziativa di LVMH Métiers d'Excellence, che ha appena lanciato a Milano il Premio Maestri d'Eccellenza (le candidature sono aperte fino al 14 maggio sul sito dedicato www.youandme.lvmh.it/maestri-deccellenza). In collaborazione con Fendi, Confartigianato e Camera Nazionale della Moda Italiana, il riconoscimento ha un duplice obiettivo: sostenere gli artigiani più creativi e trasmettere le competenze dell'industria del lusso.

Il made in Italy, in prospettiva

«Italia e Francia sono la Silicon Valley d'Europa: raggruppano le menti creative migliori e sanno come coniugare tradizione e innovazione», spiega Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, alla tavola rotonda per la presentazione del premio. «Ci aspettano sfide importanti - come la digitalizzazione per rafforzare il tessuto delle piccole medie imprese dei distretti - ma il settore è in buona salute: i numeri ci danno ragione. Possiamo dire che il 2022 sia stato un'ottima annata; il 2023 lo stiamo osservando con cautela, ma i primi dati dell'avvio promettono bene. Avevamo in previsione un anno flat, invece stiamo segnando un +4 per cento».

Artigianato, lo stato dell'arte

«Occorre rendere appetibili i lavori artigianali, proprio per tutelare il made in Italy», crede Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato. «Il futuro parte esattamente da qui: dal saper fare, collegato però all'innovazione e alla sostenibilità». «Le prospettive occupazionali sono di primo piano: questi mestieri sono già desiderabili sia sul piano economico, perché molto ben pagati, sia sul piano del percorso di crescita professionale», è l'orizzonte che traccia Alexandre Boquel, direttore di Métiers d'Excellence LVMH. «Faccio l'esempio del nostro gruppo: entro la fine 2024 dovremo trovare 2.000 nuovi collaboratori per le nostre Maison, e sto parlando solo dell'Italia».