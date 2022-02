Made in Italy in corsa a gennaio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una crescita del 26,7%. Che difficilmente si ripeterà. Il dato di gennaio dell’export italiano verso Mosca sarà probabilmente l’ultimo o quasi di questo tenore per molto tempo, con i primi effetti delle sanzioni verso la Russia che certamente da marzo ma forse anche già in qualche misura in questo ultimo scorcio di febbraio, inizieranno ad incidere sull’interscambio.

Russia peraltro non isolatanei progressi, in un mese in cui il made in Italy cresce in modo deciso in quasi tutti i mercati extra-Ue, ad eccezione di Cina e Svizzera.

A gennaio Istat stima per l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni (+10,1%) rispetto alle esportazioni (+5,3%).

L'incremento su base mensile dell'export è dovuto all'aumento delle vendite di beni strumentali (+12,1%), beni di consumo durevoli (+7,3%) e beni intermedi (+4,9%) mentre diminuiscono le esportazioni di energia (-4,7%) e beni di consumo non durevoli (-1,0%). Dal lato dell'import, la crescita congiunturale è determinata principalmente dall'energia (+31,8%). Diminuiscono gli acquisti di beni di consumo durevoli (-5,3%).

Nel trimestre novembre 2021-gennaio 2022, rispetto ai tre mesi precedenti, l'export cresce del 4,2%; l'aumento, generalizzato, è particolarmente sostenuto per energia (+26,9%). Nello stesso periodo, l'import segna un rialzo congiunturale dell'11,0%, cui contribuiscono soprattutto gli aumenti particolarmente accentuati degli acquisti di energia (+30,2%) e quelli di beni di consumo non durevoli (+9,3%).