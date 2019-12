Made in Italy, export da record ma sulla meccanica pesa l’auto

Tra i casi di successo assoluto spicca ancora una volta l’area di Firenze, dove pelletteria e calzature continuano a macinare nuovi massimi: qui in nove mesi l’export è arrivato a 4,7 miliardi di euro: si tratta di un robusto +50% rispetto alla performance del 2018.

Esito di un percorso non episodico che vede i maggiori produttori mondiali e italiani di pelletteria ed accessori posizionarsi in questo distretto allargando progressivamente la propria base produttiva, l’organico e i volumi realizzati. Sia per la pelle che per le calzature si tratta inoltre di volumi aggiuntivi, non semplicemente di trasferimenti interni di hub di export: nella pelle l’Italia rispetto ai primi 9 mesi 2018 guadagna 1,1 miliardi (Firenze 1,2), nelle calzature la crescita è di 400 milioni, Firenze è in progresso di 300.

Altro distretto correlato è quello dell’abbigliamento di Empoli (+788 milioni) e anche in questo caso, come per Firenze, si registra un balzo dell’export verso la Svizzera, dove sono presenti importanti basi logistiche e commerciali di multinazionali.

Il terzo balzo in avanti più cospicuo in valore assoluto è quello della meccatronica barese, che progredisce del 27,5% e guadagna in nove mesi 256 milioni di euro. Bari che rappresenta un’eccezione interessante anche in termini di mercato di sbocco, in grado di quasi triplicare le proprie vendite in Germania a dispetto del rallentamento tedesco.

Germania che in generale agisce da freno, penalizzando in particolare le filiere dei metalli e della componentistica che gravitano attorno al business dell’auto.